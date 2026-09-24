VIDEO Majmun napao staricu u Indiji: Od ozljeda je preminula

Divlji majmun napao je ženu u Indiji, nesretna starica od zadobivenih je ozljeda preminula u bolnici...

Do incidenta je došlo u indijskom okrugu Koppal, 91-godišnjakinja je izašla u dvorište nakon što je čula buka, u trenutku kad je stala kod ulaza majmun se zaletio u nju i oborio je na tlo. Životinja je zatim pobjegla, ali se onda vratila i napala ženu koja je došla pomoći napadnutoj starici....

A 91-year-old woman died after being attacked and pushed by a monkey in B.T. Patil Nagar, Koppal.



The incident occurred when the elderly woman, identified as Najamunisa Begum, was standing in front of her house.#Koppala pic.twitter.com/XfHSCYt4ND — Ballari Tweetz (@TweetzBallari) September 21, 2026

Ženu (91) odmah su prebacili u bolnicu, u početku se činilo kako se oporavlja, ali stanje joj se naglo pogoršalo i od ozljeda je preminula u bolnici...