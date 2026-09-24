Obavijesti

News

Komentari 0
NAPAO JOŠ JEDNU ŽENU!

VIDEO Majmun napao staricu u Indiji: Od ozljeda je preminula

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Majmun napao staricu u Indiji: Od ozljeda je preminula
Foto: Twitter
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ženu (91) odmah su prebacili u bolnicu, u početku se činilo kako se oporavlja, ali stanje joj se naglo pogoršalo i od ozljeda je preminula u bolnici...

Divlji majmun napao je ženu u Indiji, nesretna starica od zadobivenih je ozljeda preminula u bolnici...

Do incidenta je došlo u indijskom okrugu Koppal, 91-godišnjakinja je izašla u dvorište nakon što je čula buka, u trenutku kad je stala kod ulaza majmun se zaletio u nju i oborio je na tlo. Životinja je zatim pobjegla, ali se onda vratila i napala ženu koja je došla pomoći napadnutoj starici....

Ženu (91) odmah su prebacili u bolnicu, u početku se činilo kako se oporavlja, ali stanje joj se naglo pogoršalo i od ozljeda je preminula u bolnici...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Holding objavio plaće radnika uoči najavljenog štrajka: Evo koliko zarađuju grobari, cestari
SVE OBJAVILI

Holding objavio plaće radnika uoči najavljenog štrajka: Evo koliko zarađuju grobari, cestari

Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a traže paket mjera koji uključuje povećanje osnovice plaće, indeksaciju, veću naknadu za prijevoz, korekciju koeficijenata složenosti radnih mjesta te druga materijalna prava
HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'
ODLUKA NAKON GODINU I POL

HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'

Doplata će, ovisno o jačini lijeka, iznositi od 25 do 45 eura. Cijena tog lijeka inače se u ljekarnama kreće i do 390 eura, ovisno o jačini lijeka.
Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica
STANJE U HRVATSKOJ

Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica

Lijekovi su se počeli uzimati šakom i kapom i tu je nastao problem, rekla je za 24sata doc. dr. sc. Gorana Mirošević, endokrinologinja zagrebačkoga KBC-a Sestre milosrdnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026