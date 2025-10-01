Petar se uspio približiti Svetom Ocu i predati mu hrvatski navijački šal, koji je papa Lav prihvatio i potpisao, na radost dječaka i okupljenih vjernika
VATIKAN
VIDEO Maleni Hrvat se probio do Pape i dao mu hrvatski šal
Mali Petar Šarić, član Hrvatske katoličke misije u Bernu i sin Tomislava i Štefanije Šarić iz Omolja kod Tomislavgrada pamtit će opću audijenciju u Vatikanu do kraja života.
Petar se uspio približiti Svetom Ocu i predati mu hrvatski navijački šal, koji je papa Lav prihvatio i potpisao, na radost dječaka i okupljenih vjernika, piše Hercegovina.info. Hodočašće u Rim i Asiz okupilo je pedeset hodočasnika iz misije u Bernu, čiji je voditelj fra Antonio Šakota.
