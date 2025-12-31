Obavijesti

DJEČJI DOČEK

VIDEO Mališani su u Zagrebu dočekali Novu godinu uz nastup Bojana Jambrošića

Piše Iva Tomas,
4
Foto: Čitatelj 24sata

Voditelj programa je Miro Čabraja, a organiziraju ga Grad Zagreb i Kulturni centar Travno

Grad Zagreb 31. prosinca već tradicionalno godinama organizira, osim dočeka Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića, i dječji doček Nove godine na Trgu Petra Preradovića.

Foto: Čitatelj 24sata
KUĆNA RADINOST Upute za najbolje party frizure: Evo kako kod kuće složiti glam repa ili atraktivnu punđu
Upute za najbolje party frizure: Evo kako kod kuće složiti glam repa ili atraktivnu punđu

Na Preradovićevu trgu mališani su dočekali dječju Novu godinu uz koncert Bojana Jambrošića i goste. Voditelj programa je Miro Čabraja, a organiziraju ga Grad Zagreb i Kulturni centar Travno.

Dječji doček Nove godine u Zagrebu 00:26
Dječji doček Nove godine u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata
Foto: Čitatelj 24sata
MALI RITUALI Svi novogodišnji običaji: Nosite li crveno rublje za više ljubavi?
Svi novogodišnji običaji: Nosite li crveno rublje za više ljubavi?

Dječji doček započeo je u 11.30 nastupom Bojana Jambrošića i Dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, u podne su dočekali Novu godinu, a u 12.5 Bojan Jambrošić i Dječji zbor nastavili su s nastupom.

Foto: Čitatelj 24sata

