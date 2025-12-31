VIDEO Mališani su u Zagrebu dočekali Novu godinu uz nastup Bojana Jambrošića

Grad Zagreb 31. prosinca već tradicionalno godinama organizira, osim dočeka Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića, i dječji doček Nove godine na Trgu Petra Preradovića.

Na Preradovićevu trgu mališani su dočekali dječju Novu godinu uz koncert Bojana Jambrošića i goste. Voditelj programa je Miro Čabraja, a organiziraju ga Grad Zagreb i Kulturni centar Travno.

Dječji doček započeo je u 11.30 nastupom Bojana Jambrošića i Dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, u podne su dočekali Novu godinu, a u 12.5 Bojan Jambrošić i Dječji zbor nastavili su s nastupom.

