Voditelj programa je Miro Čabraja, a organiziraju ga Grad Zagreb i Kulturni centar Travno
DJEČJI DOČEK
VIDEO Mališani su u Zagrebu dočekali Novu godinu uz nastup Bojana Jambrošića
Čitanje članka: < 1 min
Grad Zagreb 31. prosinca već tradicionalno godinama organizira, osim dočeka Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića, i dječji doček Nove godine na Trgu Petra Preradovića.
Na Preradovićevu trgu mališani su dočekali dječju Novu godinu uz koncert Bojana Jambrošića i goste. Voditelj programa je Miro Čabraja, a organiziraju ga Grad Zagreb i Kulturni centar Travno.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Dječji doček započeo je u 11.30 nastupom Bojana Jambrošića i Dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, u podne su dočekali Novu godinu, a u 12.5 Bojan Jambrošić i Dječji zbor nastavili su s nastupom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku