VIDEO Maturanti bez roditeljske skrbi zvijezde modne revije: 'Rekao sam joj, biraj što želiš!'

PREMIJER: PROBAJ S KROKODILOM!

VIDEO 'Izbacite je iz države!': Otela bebu vombata majci i sve snimala. Australci su bijesni... AUSTRALIJA: Podigla je mladunče vombata koje je šetalo uz cestu s majkom, trčala je sa životinjom pohvaliti se ispred kamera i sad će platiti cijenu. Američka influencerica Sam Jones snimku je podijelila na Instagramu, ali ubrzo ju je uklonila. Životinju je na kraju vratila u prirodu, no to joj nije pomoglo. Australsko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da preispituje njezin vizni status, više od deset tisuća ljudi potpisalo je peticiju u kojoj se traži njezin izgon iz države, vlasti poručuju da će teško ikad više dobiti vizu za ulazak. Australci su toliko ljuti da se oglasio i premijer Anthony Albanese... "Predlažem toj takozvanoj influencerici da pokuša s nekom drugim australskim životinjama. Neka uzme mladunče krokodila od njegove majke pa da vidi kako će to proći", kazao je Albanese...

