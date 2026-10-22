VIDEO Mediji u Srbiji pod pritiskom uoči izbora: 'Diktatori mrze humor'

Nekoliko tjedana uoči izbora u Srbiji voditelj popularne antivladine emisije Zoran Kesić svoj je monolog započeo upozorenjem. Ovi izbori odlučuju hoće li naša djeca ostati ovdje," rekao je tad iskusni novinar svojoj publici, gledajući ravno u objektiv kamere u svom uobičajenom odijelu s kravatom.

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Pokretanje videa... VIDEO Vučić se hvali na skupu | Video: 24sata/Reuters

Na izvanrednim izborima 25. listopada vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) suprotstavlja se studentski pokret koji je iz gotovo dvogodišnjih protuvladinih prosvjeda prerastao u političku silu.

U međuvremenu je Kesiću ukinuta emisija, tobože zbog "komercijalnih razloga".

- Čini se apsurdnim da jedna od najpopularnijih i najgledanijih emisija u Srbiji nema mjesta na televiziji - izjavio je za AFP Kesić, koji svoje oštre političke komentare sada prenosi izravno putem YouTubea.

On je jedan od najistaknutijih primjera onoga na što medijski promatrači upozoravaju već godinama - uklanjanja neovisnih glasova iz glavnih medija dok se istovremeno širi prorežimsko izvještavanje.

- Znamo da vlasti žele utišati svaki kritički glas - rekao je.

Posljednja faza otmice medija

Svesrdna podrška bivšem predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je i dalje ključna figura SNS-a te njihov kandidat za premijera, sveprisutna je na televizijskim ekranima i u tabloidima.

Nedavni skup njegove populističke stranke uživo je prenosilo 46 televizijskih postaja, pokazuju podaci promatračke skupine CRTA.

Izvještavanje o studentskim skupovima, među najvećim prosvjedima od pada Slobodana Miloševića 2000. godine, uglavnom je ograničeno na tri televizijske kuće, piše France Presse.

Vladini sljedbenici putem tiska, s televizije i s portala često vulgarno napadaju oporbu putem medija poput Informera.

- Mislim da ulazimo u posljednju fazu otmice medija u Srbiji - smatra Pavol Szalai iz organizacije Reporteri bez granica (RSF).

Ta organizacija za zaštitu slobode medija u svibanjskom indeksu svrstala je Srbiju na 104. mjesto od 180 zemalja po medijskim slobodama, posljednje na zapadnom Balkanu.

Kesićev bivši poslodavac, Nova, sada je pod novom upravom. Njezinu krovnu kuću Adria News Network, koja upravlja vodećim neovisnim medijima u regiji, kupio je portugalski investicijski fond Alpac Capital.

Ovo preuzimanje izazvalo je strah u redakcijama da bi novo vodstvo moglo ugroziti uređivačku neovisnost, uključujući i na televiziji N1, jednom od najgledanijih kanala kritičnih prema vlasti.

Iako uprava tvrdi da će mediji zadržati profesionalne standarde, novinari s Nove, N1 i drugih portala u vlasništvu Adrije prosvjedovali su 'za opstanak medija'.

- Smjena vodstva redakcije nekoliko tjedana uoči izbora nije u skladu s europskim standardima - rekao je Szalai, upozorivši da bi to moglo biračima uskratiti neovisno izvještavanje.

Progon novinara

Szalai je naglasio da je Srbija ujedno i jedina zemlja u RSF-ovoj regiji EU-Balkan u kojoj su novinari zbog svojeg rada bili prisiljeni na progonstvo.

Aleksandar Radić, vojni analitičar i novinar, pobjegao je iz Srbije u lipnju ove godine nakon izvještavanja o navodnoj uporabi zvučnog topa protiv prosvjednika tijekom skupa u Beogradu u ožujku 2025. godine.

Dio prosvjednika na tom prosvjedu, jednom od najvećih u Srbiji u posljednjim desetljećima, sinkronizirano je počeo bježati nakon tajanstvenog zvučnog vala, što je zabilježeno i na brojnim snimkama. Vlasti poriču da su koristile takvo naoružanje.

Radićeva analiza pokazala je uređaj fotografiran na policijskom vozilu prisutnom na skupu za koji je on naveo da nalikuje akustičkom uređaju LRAD američke proizvodnje.

Njegovu su analizu naširoko prenijeli mediji u Srbiji i diljem svijeta.

- Od tog trenutka sam osjetio da mi sustav postaje neprijatelj - rekao je taj neovisni novinar za France Presse s nepoznate lokacije u inozemstvu.

Policija ga je ispitivala, pretresla mu je dom i ured te ga potom optužila za zavjeru protiv ustavnog poretka.

Radić je rekao da je pobjegao u strahu od zatvora te da bi se u Srbiju sigurno mogao vratiti tek ako se „vlast promijeni”.

Diktatori mrze humor

Nakon odluke o ukidanju Kesićeve emisije stotine ljudi prosvjedovale su u Beogradu, što je jedan od pokazatelja njegove popularnosti.

- Vidim to i po broju pregleda na YouTubeu i reakciji javnosti na našu emisiju - rekao je Kesić, navodeći da njegov kanal ima više od 700 tisuća pretplatnika.

Szalai iz RSF-a smatra da je jasno zašto je Kesić bio meta.

- Diktatori mrze humor - rekao je Kesić kojem je prijelaz na You Tube bio lakši zbog njegove višedesetljetne prepoznatljivosti, no brine ga sudbina ostalih novinara koji bi se mogli suočiti s pritiskom.

- Kamo će oni otići? - upitao je.