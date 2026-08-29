VIDEO Medved o potrazi za nestalima: 'Nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju osobu'

Uoči sjednice Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora koja se održava u Vukovaru, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u subotu je obišao Petrovačku dolu gdje je u potrazi za nestalima proteklih godina ekshumirano i identificirano 36 osoba ubijenih u Domovinskom ratu.

"Ovom prilikom želio sam izvijestiti o naporima koje poduzimamo tijekom protekle četiri godine u potrazi za nestalim osobama. Tijekom radova uklonili smo azbestno brdo, a donijeli smo i odluku da uklonimo i ovo veliko brdo otpada jer čvrsto vjerujemo da ćemo pronaći još posmrtnih ostataka nestalih osoba", kazao je Medved na Petrovačkoj doli, odlagalištu komunalnog otpada.

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Pokretanje videa... VIDEO Tomo Medved o nestalima u Domovinskom ratu | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

Naglasio je da se tu dogodio jedan od najstrašnijih zločina u Domovinskom ratu. "Ljude ubijene u bolnici i po ulicama su dovodili ovdje i zakopavali s ciljem da prikriju zločin. Potom su na to isto mjesto dovozili građevinski i drugi otpad, životinjske ostatke i slično", rekao je Medved.

Još jednom je poručio kako u potrazi za nestalim osobama Vlada RH neće odustati dok se ne pronađe i posljednja nestala osoba.

Vukovar: Obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka dola | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Komentirao je i smrt ratnog zločinca Ratka Mladića rekavši da za zločine počinjene u Hrvatskoj nije nikada odgovarao, ali da jest za one počinjene u BiH.

Vukovar: Obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka dola | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Prethodno su ministar Medved i Marko Perković Thompson posjetili i Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru, a na upit hoće li ići i na večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, Medved je rekao kako će to odlučiti nakon sjednice Odbora.