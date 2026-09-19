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VIDEO Medvjed u Čavlima: 'Išao sam na posao, kad eto mede!'

Piše Helena Tkalčević,
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VIDEO Medvjed u Čavlima: 'Išao sam na posao, kad eto mede!'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Snimio sam kad sam išao na posao. Išao je nekih 600 metara pa je skrenuo u dvorište, kazao nam je čitatelj koji kaže da je upozorio i druge vozače da pripaze

Evo jedan zanimljiv video, medo u centru Čavla, kazao nam je čitatelj koji je u ranim jutarnjim satima snimio medvjeda na ulicama u Primorsko-goranskoj županiji. 

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Medo u centru Čavla VIDEO
Medo u centru Čavla | Video: Snimio čitatelj 24sata

- Snimio sam kad sam išao na posao. Jutros u 04:34 sati. Išao je nekih 600 metara pa je skrenuo u dvorište. Iz ulice Drage skrenuo je desno u ulicu Čavja - ispričao je. Dodao je da nije bilo drugih vozača na cesti u to vrijeme te da je video poslao u grupu kako bi sve upozorio da pripaze.

Video mede kasnije je objavljen i na društvenoj mreži.
 

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