VIDEO Medvjed u Čavlima: 'Išao sam na posao, kad eto mede!'

Evo jedan zanimljiv video, medo u centru Čavla, kazao nam je čitatelj koji je u ranim jutarnjim satima snimio medvjeda na ulicama u Primorsko-goranskoj županiji.

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Pokretanje videa... VIDEO Medo u centru Čavla | Video: Snimio čitatelj 24sata

- Snimio sam kad sam išao na posao. Jutros u 04:34 sati. Išao je nekih 600 metara pa je skrenuo u dvorište. Iz ulice Drage skrenuo je desno u ulicu Čavja - ispričao je. Dodao je da nije bilo drugih vozača na cesti u to vrijeme te da je video poslao u grupu kako bi sve upozorio da pripaze.

Video mede kasnije je objavljen i na društvenoj mreži.

