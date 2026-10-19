VIDEO Meksikanci prosvjedovali zbog loše kvalitete vode

KOD DOMA ZDRAVLJA
ŠTRUMPFOVI DINAMOVCI Ovo je novi grafit Boysa, pogledajte ga
ZAGREB - Bad Blue Boysi su na vanjskim stepenicama Doma zdravlja na Savici izradili još jedan grafit u stilu crtanih junaka, ovaj put u pitanju su Štrumpfovi
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Grafit štrumfova navijačke skupine BBB
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Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL
AMBICIOZNA MISIJA
VIDEO Japan kreće na veliku misiju, žele prvi vratiti uzorke s Marsova mjeseca Fobosa
Japan u utorak planira lansirati misiju MMX, kojom želi prikupiti uzorke s Fobosa, jednog od Marsovih mjeseca, i vratiti ih na Zemlju do 2031. godine. Rover Idefix analizirat će njegovu površinu, a uzorci bi znanstvenicima mogli pomoći otkriti kako su nastali Marsovi mjeseci i kakva je bila rana povijest Crvenog planeta. Misija bi trebala trajati oko pet godina, a njezini rezultati mogli bi rasvijetliti i je li materijal od kojeg je Fobos nastao potekao s Marsa ili iz svemira.
VELIKA PROCESIJA
VIDEO Tisuće vjernika u Peruu molilo za Papin brzi oporavak
Tisuće vjernika okupile su se u glavnom gradu Perua na tradicionalnoj procesiji Gospodara čuda, najvećoj vjerskoj proslavi u zemlji. Mnogi su pritom molili za zdravlje pape Lava XIV. i njegov što brži oporavak
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Tisuće ljudi sudjeluju u peruanskoj procesiji Gospodina čudesa
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Video: 24sata/reuters
POGLEDAJTE SAŽETAK
VIDEO Dinamo je u Koprivnici demolirao Slaven! Nemilosrdni Beljo nastavio je nemilo 'trpati'
Dinamo je u 10. kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo 5-1 u Koprivnici. Dani Rodriguez načeo je domaćine u 16., a Dion Drena Beljo s dva gola, u 31. i 41. minuti, odveo je Zagrepčane na 3-0. Mersinaj je u 45. minuti smanjio zaostatak. U nastavku su pobjedu Dinama potvrdili Miha Zajc pogotkom u 65. minuti i Niko Galešić šest minuta poslije. Momčad Marija Kovačevića dominirala je protiv nemoćnog Slaven Belupa Silvija Čabraje
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Sažetak Slaven Belupo-Dinamo
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Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI
Gledajte '240 sekundi 24sata': Dio u zatvoru, dio u bijegu. Torcidaši imaju debele dosjee...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Traga se za devetoricom muškaraca sa čela sramotne kolone Torcide uoči utakmice protiv Ajaxa na Poljudu, policija je objavila njihove fotografije, poziva građane koji imaju informacije o traženima da joj se jave. U subotu kasno navečer pred dežurnog suca stigli su oni koje je policija uspjela uhititi nakon povorke, osumnjičenima za javno poticanje na nasilje i mržnju određen je istražni zatvor. Pri odlučivanju o istražnom zatvoru uzeto je u obzir i to da je većina osumnjičenika ranije kazneno ili prekršajno osuđivana. Ministar policije Davor Božinović otkrio je kako jedanaestorica prijavljenih zajedno imaju čak 94 kaznene, i 190 prekršajnih prijava. Oglasila se i Torcida - prozivaju medije i politiku, a sramotne povike smatraju dijelom navijačkog folklora. Prosvjedi u Francuskoj prerasli su u nasilje i kaos, tisuće je uhićenih, stotine policajaca su ozlijeđene, zapaljena je gradska vijećnica, pljačkaju se trgovine
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Gledajte '240 sekundi' 24sata
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