VIDEO Meksikanci prosvjedovali zbog loše kvalitete vode

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Dio u zatvoru, dio u bijegu. Torcidaši imaju debele dosjee... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Traga se za devetoricom muškaraca sa čela sramotne kolone Torcide uoči utakmice protiv Ajaxa na Poljudu, policija je objavila njihove fotografije, poziva građane koji imaju informacije o traženima da joj se jave. U subotu kasno navečer pred dežurnog suca stigli su oni koje je policija uspjela uhititi nakon povorke, osumnjičenima za javno poticanje na nasilje i mržnju određen je istražni zatvor. Pri odlučivanju o istražnom zatvoru uzeto je u obzir i to da je većina osumnjičenika ranije kazneno ili prekršajno osuđivana. Ministar policije Davor Božinović otkrio je kako jedanaestorica prijavljenih zajedno imaju čak 94 kaznene, i 190 prekršajnih prijava. Oglasila se i Torcida - prozivaju medije i politiku, a sramotne povike smatraju dijelom navijačkog folklora. Prosvjedi u Francuskoj prerasli su u nasilje i kaos, tisuće je uhićenih, stotine policajaca su ozlijeđene, zapaljena je gradska vijećnica, pljačkaju se trgovine

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