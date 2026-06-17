VIDEO Meloni priznala: Prestala sam pušiti prije mjesec dana!

Dok se čelnici najbogatijih svjetskih demokracija ovog tjedna u francuskom Evian-les-Bainsu bave najtežim globalnim problemima, od ratova do trgovinskih sporova, otvoreni mikrofoni na summitu G7 otkrili su da se iza kulisa vode i znatno opušteniji razgovori. Teme su bile sport, cigarete, vrijeme, pa čak i zagonetna referenca na Grenland. U centru jedne takve neformalne interakcije našla se talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je kolege iznenadila osobnom objavom.

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Pokretanje videa... VIDEO Meloni o pušenju | Video: 24sata/Reuters

Do spontanog razgovora došlo je u utorak dok su čelnici čekali dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak. Meloni je ležerno spomenula kako joj je potrebna kava, na što je njemački kancelar Friedrich Merz uz osmijeh dobacio pitanje. ​- A cigareta? Odgovor talijanske premijerke bio je kratak i neočekivan.

Kava da, cigareta ne

​- Ne, prestala sam - rekla je. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odmah je uzviknula: "Bravo!".

​- Prije mjesec dana - dodala je te podigla ruke u znak slavlja, dok su joj čestitali kanadski premijer Mark Carney, britanski premijer Keir Starmer i drugi.

Foto: Thibault Camus

Kanadski premijer Mark Carney, uhvatio ju je za ruku pa znatiželjno upitao koristi li zamjensku terapiju.

- Imate li flaster? - upitao ju je.

'Ubila bi nekoga da moram prestati pušiti'

Na prošlogodišnjem summitu G7 talijanska premijerka je izjavila da bi 'vjerojatno nekoga ubila' ako bi morala prestati pušiti. U svojoj autobiografskoj knjizi Meloni je otkrila da je ponovno počela pušiti nakon što je prije 13 godina već ostavila cigarete. Navela je kako joj je pušenje ponekad pomagalo u neformalnim razgovorima sa stranim državnicima, među kojima je bio i tuniski predsjednik Kaïs Saïed.

Britanski premijer Keir Starmer okrenuo se predsjedniku Europskog vijeća Antóniju Costi s pitanjem o njegovom iskustvu.

​- Kada ste vi prestali? - upitao ga je Starmer. ​

- Prestao sam 2005. godine - odgovorio je Costa. ​

- I to je to? Nikad se niste vratili? - nastavio je Starmer. ​

- Nikad. Prije dvadeset i jednu godinu - potvrdio je Costa.