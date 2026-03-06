Obavijesti

News

Komentari 3
BURNA REAKCIJA

VIDEO Merz propalestinskom prosvjedniku: 'Njemačka će uvijek stajati uz Izrael'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Merz propalestinskom prosvjedniku: 'Njemačka će uvijek stajati uz Izrael'
Foto: Reuters

Vidno bijesan, Merz je prekinuo svoj govor i izravno se obratio prosvjedniku, ponovivši da je potpora Izraelu njemački "državni razlog" (Staatsräson) i neupitni temelj vanjske politike

Admiral

Njemački kancelar Friedrich Merz burno je reagirao tijekom javnog nastupa krajem veljače, nakon što ga je iz publike prekinuo propalestinski aktivist, kritizirajući vojnu i diplomatsku potporu Berlina Izraelu. Vidno bijesan, Merz je prekinuo svoj govor i izravno se obratio prosvjedniku, ponovivši da je potpora Izraelu njemački "državni razlog" (Staatsräson) i neupitni temelj vanjske politike.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ljutiti Merz poručuje 'palestinskom' provokatoru da će Njemačka uvijek stajati uz Izrael 01:38
Ljutiti Merz poručuje 'palestinskom' provokatoru da će Njemačka uvijek stajati uz Izrael | Video: 24sata/Reuters

'Uvijek ćemo stajati uz Izrael'

Scena se odvila nedugo nakon saveznog kongresa Merzove stranke CDU u Stuttgartu. Dok je kancelar govorio, muškarac iz publike počeo je uzvikivati parole podrške Palestini. Merz mu je oštro odgovorio, poručivši da sigurnost židovske države ostaje neupitan prioritet.

OGLASIO SE NJEMAČKI KANCELAR Merz: Napad na Iran sa sobom nosi rizike. Naša obavještajna služba prati razvoj situacije...
Merz: Napad na Iran sa sobom nosi rizike. Naša obavještajna služba prati razvoj situacije...

​- Njemačka će uvijek stajati uz Izrael - uzvratio je Merz.

Naglasio je kako, unatoč zabrinutosti zbog humanitarne situacije u Gazi, to ne umanjuje povijesnu odgovornost Njemačke da osigura postojanje Izraela i njegovo pravo na samoobranu.

Staatsräson kao neupitna dogma

Merzov stav odražava desetljećima staru politiku poznatu kao Staatsräson, prema kojoj je sigurnost Izraela dio njemačkog nacionalnog interesa, proizašao iz odgovornosti za Holokaust. Ta je doktrina Njemačku pozicionirala kao drugog najvećeg dobavljača oružja Izraelu i jednog od njegovih najpouzdanijih saveznika na međunarodnoj sceni. Iako je Merzova administracija, koja je preuzela vlast u svibnju 2025., povremeno bila glasnija u kritikama izraelskih vojnih operacija od prethodne vlade, temeljni smjer politike ostao je nepromijenjen.

RIZICI DUGOTRAJNOG SUKOBA Merz upozorio: 'Ne želimo opet 'sirijski scenarij'. Treba spriječiti mogući migrantski val iz Irana'
Merz upozorio: 'Ne želimo opet 'sirijski scenarij'. Treba spriječiti mogući migrantski val iz Irana'

Potvrđuje to i nedavna odluka CDU-a o prekidu financiranja UNRWA-e, agencije UN-a za palestinske izbjeglice, uz prijedlog da se pomoć preusmjeri preko UNHCR-a. U kolovozu 2025. Merz je također odbacio mogućnost da se Njemačka pridruži saveznicima poput Francuske i Kanade u priznavanju palestinske države, tvrdeći da za to nisu ispunjeni potrebni uvjeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Žestoke optužbe iz SAD-a: 'Rusi su Irancima pomogli da gađaju naše vojnike. Šalju im snimke!'
IZ MINUTE U MINUTU

Žestoke optužbe iz SAD-a: 'Rusi su Irancima pomogli da gađaju naše vojnike. Šalju im snimke!'

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026