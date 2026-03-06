VIDEO Merz propalestinskom prosvjedniku: 'Njemačka će uvijek stajati uz Izrael'

Njemački kancelar Friedrich Merz burno je reagirao tijekom javnog nastupa krajem veljače, nakon što ga je iz publike prekinuo propalestinski aktivist, kritizirajući vojnu i diplomatsku potporu Berlina Izraelu. Vidno bijesan, Merz je prekinuo svoj govor i izravno se obratio prosvjedniku, ponovivši da je potpora Izraelu njemački "državni razlog" (Staatsräson) i neupitni temelj vanjske politike.

'Uvijek ćemo stajati uz Izrael'

Scena se odvila nedugo nakon saveznog kongresa Merzove stranke CDU u Stuttgartu. Dok je kancelar govorio, muškarac iz publike počeo je uzvikivati parole podrške Palestini. Merz mu je oštro odgovorio, poručivši da sigurnost židovske države ostaje neupitan prioritet.

​- Njemačka će uvijek stajati uz Izrael - uzvratio je Merz.

Naglasio je kako, unatoč zabrinutosti zbog humanitarne situacije u Gazi, to ne umanjuje povijesnu odgovornost Njemačke da osigura postojanje Izraela i njegovo pravo na samoobranu.

Staatsräson kao neupitna dogma

Merzov stav odražava desetljećima staru politiku poznatu kao Staatsräson, prema kojoj je sigurnost Izraela dio njemačkog nacionalnog interesa, proizašao iz odgovornosti za Holokaust. Ta je doktrina Njemačku pozicionirala kao drugog najvećeg dobavljača oružja Izraelu i jednog od njegovih najpouzdanijih saveznika na međunarodnoj sceni. Iako je Merzova administracija, koja je preuzela vlast u svibnju 2025., povremeno bila glasnija u kritikama izraelskih vojnih operacija od prethodne vlade, temeljni smjer politike ostao je nepromijenjen.

Potvrđuje to i nedavna odluka CDU-a o prekidu financiranja UNRWA-e, agencije UN-a za palestinske izbjeglice, uz prijedlog da se pomoć preusmjeri preko UNHCR-a. U kolovozu 2025. Merz je također odbacio mogućnost da se Njemačka pridruži saveznicima poput Francuske i Kanade u priznavanju palestinske države, tvrdeći da za to nisu ispunjeni potrebni uvjeti.