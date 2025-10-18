Diljem SAD-a održava se masoni prosvjed protiv autoritarnih politika i korupcije administracije predsjednika Donalda Trumpa
VIDEO Milijuni u SAD-u izašli su na ulice: 'Mi nemamo kraljeve!'
Milijuni Amerikanaca izlaze na ulice diljem Sjedinjenih Država u sklopu pokreta "No Kings" (Nema kraljeva), masovne mobilizacije protiv, kako organizatori navode, autoritarnih politika i korupcije administracije predsjednika Donalda Trumpa.
Prosvjedi, koji su okupili sudionike u više od 2600 gradova, predstavljaju jedan od najvećih valova otpora u modernoj američkoj povijesti, ujedinjujući građane u obrani demokratskih načela.
Pokret "No Kings" predstavlja široku koaliciju više od 200 progresivnih organizacija, predvođenih grupama kao što su Indivisible i 50501 Movement, uz podršku utjecajnih aktera poput Američke unije za građanske slobode (ACLU) i sindikata American Federation of Teachers.
Sam naziv pokreta simboličan je odgovor na Trumpovo često korištenje moći i retorike koju kritičari uspoređuju s monarhijskom, te predstavlja jasno odbacivanje takvog stila vladanja.
Ključni datum za pokret bio je 14. lipnja 2025., nazvan "No Kings Day", koji se poklopio s 250. obljetnicom američke vojske i Trumpovim 79. rođendanom. Tog je dana, prema procjenama, više od pet milijuna ljudi sudjelovalo u prosvjedima u preko 2100 gradova diljem svih 50 saveznih država. Novi val prosvjeda zakazan je za 18. listopada, s ciljem daljnjeg jačanja pritiska na administraciju.
- Ovo je američki narod koji ustaje i govori 'ne, živjet ćemo u demokraciji'. Nemamo kralja, ne želimo kralja i koristit ćemo svoja prava iz Prvog amandmana na slobodu govora kako bismo prosvjedovali - izjavila je Deirdre Schifeling iz ACLU-a.
Na prosvjedima diljem zemlje okupili su se građani iz svih sfera života, dijeleći osjećaje straha, frustracije, ali i nade.
- Stvarno smo uzrujani i uplašeni stanjem u SAD-u danas - rekli su Jessica (44) i Andrew (56) iz Washingtona. Andrew, bivši zaposlenik USAID-a, otpušten je nakon što je Trumpova administracija smanjila financiranje, što on naziva "tragedijom" za tisuće domoljubnih državnih službenika.
U Washingtonu su se mogle čuti oštre kritike na račun administracije. Znanstvenik i TV voditelj Bill Nye usporedio je predsjednika Trumpa s britanskim kraljem Georgeom III., uzvikujući: "Bez prijestolja! Bez kruna! Bez kraljeva!" Senator Chris Murphy iz Connecticuta nazvao je Trumpa "najkorumpiranijim predsjednikom u povijesti Sjedinjenih Američkih Država", optužujući ga za sustavno uništavanje demokratskih institucija.
U Chicagu su prosvjedi imali poseban značaj zbog frustracija povezanih s djelovanjem imigracijskih i carinskih službenika (ICE). "ICE okupira naš grad. Napadaju naše susjede suzavcem", izjavila je Kathy Tholin iz organizacije Indivisible Chicago, dodajući: "Okupljamo se kako bismo rekli: 'Ne, ovo nije grad u kojem želimo živjeti'".
Dok organizatori i sudionici prosvjede vide kao vrhunski čin domoljublja, republikanci i Bijela kuća nude potpuno suprotan narativ. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson prosvjede je nazvao "skupom mržnje prema Americi". Drugi republikanci, poput zamjenika šefa osoblja Bijele kuće Stephena Millera, govore o "velikom i rastućem pokretu ljevičarskog terorizma".
Iz administracije poručuju da prosvjednici "mogu od sebe raditi klaunove zakonitim prosvjedovanjem protiv alternativne stvarnosti u kojoj žive, ali nasilje ili kršenje zakona neće se tolerirati". Kevin Hassett, direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća, tvrdi da sami prosvjedi dokazuju postojanje sloboda za koje se prosvjednici bore.
- Očito je da im svi dopuštaju prosvjedovati, to je suština Amerike, to dokazuje da nema kralja, zar ne? Dakle, ono što rade nema smisla - rekao je Hassett za Fox News.
Prosvjedi se odvijaju u ozračju povišenih napetosti. Vlasti u nekoliko država, uključujući Virginiju i Teksas, aktivirale su Nacionalnu gardu kako bi podržale policiju i spriječile potencijalno nasilje.
Ova napetost dodatno je pojačana sjećanjem na tragične događaje iz lipnja, kada su na dan prosvjeda u Minnesoti ubijeni demokratska zastupnica Melissa Hortman i njezin suprug, u činu opisanom kao ciljano političko nasilje.
Dodatnu zabrinutost unijelo je i nedavno ubojstvo političkog aktivista Charlieja Kirka, što je potaknulo nacionalnu debatu o granicama slobode govora i političkom nasilju.
Unatoč svemu, organizatori inzistiraju na mirnom karakteru okupljanja i obučili su tisuće redara za deeskalaciju potencijalnih sukoba. Cilj nije samo izraziti neslaganje, već i izgraditi osjećaj zajedništva i pokazati onima koji se osjećaju progonjeno da nisu sami.
