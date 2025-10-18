VIDEO Milijuni u SAD-u izašli su na ulice: 'Mi nemamo kraljeve!'

Milijuni Amerikanaca izlaze na ulice diljem Sjedinjenih Država u sklopu pokreta "No Kings" (Nema kraljeva), masovne mobilizacije protiv, kako organizatori navode, autoritarnih politika i korupcije administracije predsjednika Donalda Trumpa.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Prosvjedi, koji su okupili sudionike u više od 2600 gradova, predstavljaju jedan od najvećih valova otpora u modernoj američkoj povijesti, ujedinjujući građane u obrani demokratskih načela.

Pokret "No Kings" predstavlja široku koaliciju više od 200 progresivnih organizacija, predvođenih grupama kao što su Indivisible i 50501 Movement, uz podršku utjecajnih aktera poput Američke unije za građanske slobode (ACLU) i sindikata American Federation of Teachers.

Demonstrators gather during a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump's policies, in Washington, D.C., U.S., October 18, 2025. REUTERS/Kylie Cooper | Foto: Kylie Cooper

Sam naziv pokreta simboličan je odgovor na Trumpovo često korištenje moći i retorike koju kritičari uspoređuju s monarhijskom, te predstavlja jasno odbacivanje takvog stila vladanja.

Ključni datum za pokret bio je 14. lipnja 2025., nazvan "No Kings Day", koji se poklopio s 250. obljetnicom američke vojske i Trumpovim 79. rođendanom. Tog je dana, prema procjenama, više od pet milijuna ljudi sudjelovalo u prosvjedima u preko 2100 gradova diljem svih 50 saveznih država. Novi val prosvjeda zakazan je za 18. listopada, s ciljem daljnjeg jačanja pritiska na administraciju.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A demonstrator dressed as the Stay Puft Marshmallow Man from the Ghostbusters franchise attends a "No Kings" protest against Trump's policies, in New York City, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz | Foto: Eduardo Munoz

- Ovo je američki narod koji ustaje i govori 'ne, živjet ćemo u demokraciji'. Nemamo kralja, ne želimo kralja i koristit ćemo svoja prava iz Prvog amandmana na slobodu govora kako bismo prosvjedovali - izjavila je Deirdre Schifeling iz ACLU-a.

Na prosvjedima diljem zemlje okupili su se građani iz svih sfera života, dijeleći osjećaje straha, frustracije, ali i nade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:43 Počela okupljanja na prosvjedima protiv Trumpovih politika | Video: 24sata/Reuters

- Stvarno smo uzrujani i uplašeni stanjem u SAD-u danas - rekli su Jessica (44) i Andrew (56) iz Washingtona. Andrew, bivši zaposlenik USAID-a, otpušten je nakon što je Trumpova administracija smanjila financiranje, što on naziva "tragedijom" za tisuće domoljubnih državnih službenika.

People attend a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump's policies, in Atlanta, Georgia, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Alyssa Pointer | Foto: Alyssa Pointer

U Washingtonu su se mogle čuti oštre kritike na račun administracije. Znanstvenik i TV voditelj Bill Nye usporedio je predsjednika Trumpa s britanskim kraljem Georgeom III., uzvikujući: "Bez prijestolja! Bez kruna! Bez kraljeva!" Senator Chris Murphy iz Connecticuta nazvao je Trumpa "najkorumpiranijim predsjednikom u povijesti Sjedinjenih Američkih Država", optužujući ga za sustavno uništavanje demokratskih institucija.

U Chicagu su prosvjedi imali poseban značaj zbog frustracija povezanih s djelovanjem imigracijskih i carinskih službenika (ICE). "ICE okupira naš grad. Napadaju naše susjede suzavcem", izjavila je Kathy Tholin iz organizacije Indivisible Chicago, dodajući: "Okupljamo se kako bismo rekli: 'Ne, ovo nije grad u kojem želimo živjeti'".

A demonstrator holds a sign as people take part in a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump's policies, in Boston, Massachusetts, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Brian Snyder | Foto: Brian Snyder

Dok organizatori i sudionici prosvjede vide kao vrhunski čin domoljublja, republikanci i Bijela kuća nude potpuno suprotan narativ. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson prosvjede je nazvao "skupom mržnje prema Americi". Drugi republikanci, poput zamjenika šefa osoblja Bijele kuće Stephena Millera, govore o "velikom i rastućem pokretu ljevičarskog terorizma".

Iz administracije poručuju da prosvjednici "mogu od sebe raditi klaunove zakonitim prosvjedovanjem protiv alternativne stvarnosti u kojoj žive, ali nasilje ili kršenje zakona neće se tolerirati". Kevin Hassett, direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća, tvrdi da sami prosvjedi dokazuju postojanje sloboda za koje se prosvjednici bore.

- Očito je da im svi dopuštaju prosvjedovati, to je suština Amerike, to dokazuje da nema kralja, zar ne? Dakle, ono što rade nema smisla - rekao je Hassett za Fox News.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB People hold placards with images depicting U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin dressed in Nazi uniforms, during a "No Kings" protest against Trump's policies, in Times Square in New York City, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton | Foto: Shannon Stapleton

Prosvjedi se odvijaju u ozračju povišenih napetosti. Vlasti u nekoliko država, uključujući Virginiju i Teksas, aktivirale su Nacionalnu gardu kako bi podržale policiju i spriječile potencijalno nasilje.

Ova napetost dodatno je pojačana sjećanjem na tragične događaje iz lipnja, kada su na dan prosvjeda u Minnesoti ubijeni demokratska zastupnica Melissa Hortman i njezin suprug, u činu opisanom kao ciljano političko nasilje.

Dodatnu zabrinutost unijelo je i nedavno ubojstvo političkog aktivista Charlieja Kirka, što je potaknulo nacionalnu debatu o granicama slobode govora i političkom nasilju.

People react during a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump's policies, in Atlanta, Georgia, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Alyssa Pointer | Foto: Alyssa Pointer

Unatoč svemu, organizatori inzistiraju na mirnom karakteru okupljanja i obučili su tisuće redara za deeskalaciju potencijalnih sukoba. Cilj nije samo izraziti neslaganje, već i izgraditi osjećaj zajedništva i pokazati onima koji se osjećaju progonjeno da nisu sami.