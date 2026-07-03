VIDEO Miljenić: Loptica je na Plenkoviću, imamo odgovor ako pokušaju umiroviti Kundida!

Miljenić tvrdi da načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid nije napravio ništa nezakonito – samo je poslušao zapovijed vrhovnog zapovjednika, što je dužan po Ustavu i zakonu. Svaki vojnik mora izvršiti zapovijed nadređenog, osim ako ona predstavlja kazneno djelo ili kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Prijetnje stegovnim postupkom Miljenić smatra neutemeljenima, a misli i da ga se ne može umiroviti. Ono što Vlada radi Miljenić naziva "šikaniranjem i osvetom".

Dakle, vi imate spreman odgovor na to ako se pokrene umirovljenje Kundida u Uredu predsjednika?

Svi naši odgovori su sukladni Ustavu i zakonu. Ja sam siguran da to neće ići i da neće uopće biti potrebe za to, ali naravno da imamo. Ali, siguran sam da neće biti potrebe. Ja ne mogu zamisliti hrvatsku Vladu ni jednu koja bi išla tako daleko da sankcionira čovjeka zato što je poštivao zakon i Ustav i da Hrvatsku vojsku ostavlja bez zapovijedanja. Dakle, načelnik nema zamjenika i u tom slučaju nikog nemate u Hrvatskoj vojsci. Dakle, to bi bilo izazivanje silne krize o kojoj bolje uopće da ne spekuliramo. Jer kažem, bez obzira na mišljenje, siguran sam da ni ova Vlada neće ići u tom smjeru, jer to bi bilo previše čak i za njih.

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