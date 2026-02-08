VIDEO Misterij na viškoj plaži: 'Beštija je imala šest metara, raspada se'. Javio se i stručnjak

Prizor koji je Dinko Foretić zatekao tijekom šetnje uz plažu Vela Travna na otoku Visu podsjeća na scene iz istraživačkih dokumentaraca. Na obalu se nasukalo truplo golemog morskog sisavca u poodmaklom stanju raspadanja, dugačko između pet i šest metara.

Iako je Foretić u prvi mah pomislio da je riječ o kitu, dodatno istraživanje navelo ga je na sumnju da je riječ o morskoj kravi.

- Danas u šetnji u Veloj Trovni naišli na truplo od ove beštije koja je u polu raspadnutom stanju. Duga je cca 5-6m,s tim da fali dio repa. U početku sam pomislio da se radi o kitu,međutim kad sam malo guglao više mi liči morskoj kravi,ali ona ne obitava ni u sredozemlju ni u Jadranu - napisao je u svojoj objavi na Facebooku.

Objava je privukla pozornost javnosti, ali one stručne. Na objavu je reagirao biolog i doktor znanosti Draško Holcer, koji je prema dostupnim fotografijama procijenio da je riječ o ulješuri.

- Prema Protokolu najbolje je nazvati centar 112 koji će kontaktirati nas koji se bavimo istraživanjem morskih sisavaca. Prema fotografiji mislim da se radi o ulješuri. S obzirom da Blue World Institute Institut Plavi svijet ima svoju postaju na Visu, kad se radi o živim (ili ozlijeđenim) životinjama obično kontaktiraju nas. Tako smo prije nekoliko dana sa Visa u Oporavilište za morske kornjače na Lošinju prenijeli ozlijeđenu glavatu želvu. Mrtve životinje u uznapredovalom stanju raspadanja zbrinjavanju obično komunalne službe - napisao je Holcer Foretiću u komentarima.

Kako bi se točno utvrdilo o kojoj je vrsti riječ i koji su uzroci uginuća, Foretić je kontaktirao Veterinarski institut u Zagrebu. Stručnjaci Instituta bi trebali preuzeti daljnje korake u istraživanju ovog neobičnog morskog nalaza.