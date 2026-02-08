Obavijesti

NASUKALA SE ULJEŠURA?

VIDEO Misterij na viškoj plaži: 'Beštija je imala šest metara, raspada se'. Javio se i stručnjak

Piše Marta Divjak,
VIDEO Misterij na viškoj plaži: 'Beštija je imala šest metara, raspada se'. Javio se i stručnjak
Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Objava je privukla pozornost javnosti, ali one stručne. Na objavu je reagirao biolog i doktor znanosti Draško Holcer, koji je prema dostupnim fotografijama procijenio da je riječ o ulješuri

Admiral

Prizor koji je Dinko Foretić zatekao tijekom šetnje uz plažu Vela Travna na otoku Visu podsjeća na scene iz istraživačkih dokumentaraca. Na obalu se nasukalo truplo golemog morskog sisavca u poodmaklom stanju raspadanja, dugačko između pet i šest metara.

Iako je Foretić u prvi mah pomislio da je riječ o kitu, dodatno istraživanje navelo ga je na sumnju da je riječ o morskoj kravi.

- Danas u šetnji u Veloj Trovni naišli na truplo od ove beštije koja je u polu raspadnutom stanju. Duga je cca 5-6m,s tim da fali dio repa. U početku sam pomislio da se radi o kitu,međutim kad sam malo guglao više mi liči morskoj kravi,ali ona ne obitava ni u sredozemlju ni u Jadranu - napisao je u svojoj objavi na Facebooku.

Objava je privukla pozornost javnosti, ali one stručne. Na objavu je reagirao biolog i doktor znanosti Draško Holcer, koji je prema dostupnim fotografijama procijenio da je riječ o ulješuri.

- Prema Protokolu najbolje je nazvati centar 112 koji će kontaktirati nas koji se bavimo istraživanjem morskih sisavaca. Prema fotografiji mislim da se radi o ulješuri. S obzirom da Blue World Institute Institut Plavi svijet ima svoju postaju na Visu, kad se radi o živim (ili ozlijeđenim) životinjama obično kontaktiraju nas. Tako smo prije nekoliko dana sa Visa u Oporavilište za morske kornjače na Lošinju prenijeli ozlijeđenu glavatu želvu. Mrtve životinje u uznapredovalom stanju raspadanja zbrinjavanju obično komunalne službe - napisao je Holcer Foretiću u komentarima.

Kako bi se točno utvrdilo o kojoj je vrsti riječ i koji su uzroci uginuća, Foretić je kontaktirao Veterinarski institut u Zagrebu. Stručnjaci Instituta bi trebali preuzeti daljnje korake u istraživanju ovog neobičnog morskog nalaza.

