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STIGAO MU ODGOVOR HOTELA

VIDEO Mostovac Miletić uporno reže lokote s vrata plaže u Rijeci: Cirkus traže i dobit će ga!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Mostovac Miletić uporno reže lokote s vrata plaže u Rijeci: Cirkus traže i dobit će ga!
Foto: Facebook, canva
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"Predugo smo mi trpjeli tlačenje elita i moćnika  koji misle da zato što imaju novac i jer su prijatelji Olega Butkovića, Andreja Plenkovića - da mogu raditi što žele", poručio je u objavi Miletić...

Marin Miletić, saborski zastupnik Mosta, za vikend je po treći put u zadnjih mjesec dana prerezao lokot na vratima plaže Costabella u Rijeci.

- Stvarno samo molio Hilton da ne rade cirkus. Ali, oni cirkus traže - pa će cirkus i dobiti. Prerezao sam o lokote i lanac na ulazu na plažu Costabella koje je nakon mjesec dana što je prolaz na plažu bio slobodan, nakon moje prve intervencije. Svega koji sat nakon što sam otišao s plaže - Hilton je ponovno stavio lokote. Molio sam ih da se pridržavaju zakona i ljude puste da idu na pješčanu plažu, molio sam ih da budu pametni i ne rade cirkus usred ljetne sezone.. Oni su ipak odabrali cirkus - pa će cirkus i dobiti.  Pomorsko dobro je naša svetinja. Pripada narodu, svima nama. Predugo smo mi trpjeli tlačenje elita i moćnika  koji misle da zato što imaju novac i jer su prijatelji Olega Butkovića, Andreja Plenkovića - da mogu raditi što žele... Grdno su se prevarili. Dolazi novo vrijeme. Vrijeme buđenja. Nema uzmaka niti centimetra!  - napisao je u objavi na Facebooku bivši vjeroučitelj.

Poručio je i kako je podigao kaznene prijave, kaže da su iz hotela prekršili zakone, traži od Turudića da radi svoj posao...

Sad su se o cijeloj situaciji oglasili iz tvrttke JTH Costabella..

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Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Budući da smo već neko vrijeme izloženi obmanjivanju javnosti vezano za status i korištenje koncesije za područje pomorskog dobra na području plaže Kostabela, prisiljeni smo pojasniti riječkoj i općoj javnosti cijelo vrijeme javno dostupne činjenice o uvjetima koncesije.

Odluku o koncesiji donijela je Vlada RH 2. travnja 2015. godine i objavljena je na mrežnim stranicama Narodnih novina broj 38/2015. Puni naziv odluke je Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja JTH Costabella.

U članku 5. te Vladine Odluke stoji, citiramo: „Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci, s mogućnošću ograđivanja iste i bez mogućnosti naplate ulaza, te u svrhu zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja obližnjeg turističkog kompleksa.“

Na temelju ove Odluke, JTH Costabella d.o.o. potpisala je ugovor o koncesiji na razdoblje od 30 godina i ispunila sve zadane uvjete, izgradila je plažu i gospodarski je koristi već punih pet godina.

Bitno je naglasiti da je u vrijeme potpisivanja ugovora koncesionaru dana mogućnost ograđivanja te je ono u potpunosti zakonito, kako to pojašnjava nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svojoj izjavi medijima. Upravo se to i navodi u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2023. godine. Postojeće koncesije s mogućnošću ograđivanja ostaju do isteka koncesija, pa tako i na koncesiji za plažu Kostabela, koja istječe 5. 11. 2045. godine. Tijekom izgradnje plaže, JTH Costabella striktno se pridržavala svih propisa i zakona te je uskladila svoja postupanja s pravnim stručnjacima i nadležnim institucijama. Za predmetni zahvat izdana je pravomoćna uporabna dozvola, a svi radovi izvedeni su u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom te pod stručnim nadzorom tijekom cijelog procesa građenja. Prije otvorenja svi pregledi i nadzori prošli su bez primjedbi nadležnih tijela. U izgradnju same plaže uloženo je više od šest milijuna eura od ukupno uloženih više od 105 milijuna eura u izgradnju, opremanja i uređenja hotela.

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Osim plaćanja stalne koncesijske naknade za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, JTH Costabella plaća i 3 % od ukupnog godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na plaži.

Dosadašnje cjelokupno djelovanje tvrtke JTH Costabella je bilo transparentno i u suradnji s nadležnim službama, vodeći se načelom poštivanja lokalne zajednice.

Zaključno, naglašavamo i ponavljamo, JTH Costabella koristi pomorsko dobro sukladno koncesijskom ugovoru, održava ga i štiti u skladu sa svim propisima Republike Hrvatske te za to plaća propisanu naknadu. Stoga smatramo potpuno neprihvatljivim ponavljajuće akcije i prijetnje, a koje su rezultat proizvoljnog pogrešnog tumačenja zakona i propisa te zlouporaba saborskog imuniteta.

Na taj se način opetovano obmanjuje lokalna javnost i mediji, prijeti se koncesionaru i poziva na remećenje javnog reda i mira, na oštećenje privatne imovine čime se nanosi ozbiljna šteta koncesionara, koji ni s čim i nikada nije prekršio ugovor o koncesiji i zakone Republike Hrvatske. Uz počinjenje materijalne štete, javnim predstavama i prijetnjama, plasiranjem netočnih informacija, čini se vrlo ozbiljna reputacijska šteta koncesionaru, što se odražava na zaposlenike te goste odmarališta.

Prenošenje vijesti o ovim događajima na poznatim internetskim turističkim platformama i portalima može dugoročno naštetiti izgrađenom ugledu odmarališta, ali i ugledu kvarnerskog turizma. Moraju se razlikovati granice političkog aktivizma i djelovanja u odnosu na granice destrukcije, obmanjivanja i nanošenja štete investitoru koji ulaganjima u sadržaje nastoji gostima omogućiti odmor te sigurnost i zaštitu gostiju i zaposlenika odmarališta.

Zakon je za sve jednak i prvi smo koji se zalažemo za njegovo striktno pridržavanje, na što pozivamo i sve druge”, navodi se u priopćenju tvrtke JTH Costabella.

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