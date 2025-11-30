VIDEO Motociklist ozlijeđen kraj Sesveta, stigao je i helikopter

U Đurđekovcu kraj Sesveta oko 11 sati došlo je do teške nesreće u kojoj je ozlijeđen motociklist koji je helikopterom prevezen u KB Dubrava, potvrdili su nam iz zagrebačke policije.

Pokretanje videa... 01:06 Nesreća u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

- Pretjecao je auto ispred sebe i očito krivo procijenio. Zabio se u auto iz suprotnog smjera i tako stradao, rekao nam je čitatelj koji je svjedočio nesreći.

- Bio je pri svijesti, to sam vidio. Na kraju je po njega ipak došao helikopter Hitne pomoći - rekao je čitatelj.