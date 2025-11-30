Obavijesti

PREVEZLI GA U KB DUBRAVA

VIDEO Motociklist ozlijeđen kraj Sesveta, stigao je i helikopter

Piše Iva Milotić,
VIDEO Motociklist ozlijeđen kraj Sesveta, stigao je i helikopter
Foto: Čitatelj 24sata

Helikopter hitne pomoći prebacio je ozlijeđenog motociklista u KB Dubrava nakon teške nesreće kraj Sesveta, gdje se sudario s autom

U Đurđekovcu kraj Sesveta oko 11 sati došlo je do teške nesreće u kojoj je ozlijeđen motociklist koji je helikopterom prevezen u KB Dubrava, potvrdili su nam iz zagrebačke policije.

Nesreća u Sesvetama 01:06
Nesreća u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

- Pretjecao je auto ispred sebe i očito krivo procijenio. Zabio se u auto iz suprotnog smjera i tako stradao, rekao nam je čitatelj koji je svjedočio nesreći.

- Bio je pri svijesti, to sam vidio. Na kraju je po njega ipak došao helikopter Hitne pomoći - rekao je čitatelj. 

