Helikopter hitne pomoći prebacio je ozlijeđenog motociklista u KB Dubrava nakon teške nesreće kraj Sesveta, gdje se sudario s autom
VIDEO Motociklist ozlijeđen kraj Sesveta, stigao je i helikopter
U Đurđekovcu kraj Sesveta oko 11 sati došlo je do teške nesreće u kojoj je ozlijeđen motociklist koji je helikopterom prevezen u KB Dubrava, potvrdili su nam iz zagrebačke policije.
- Pretjecao je auto ispred sebe i očito krivo procijenio. Zabio se u auto iz suprotnog smjera i tako stradao, rekao nam je čitatelj koji je svjedočio nesreći.
- Bio je pri svijesti, to sam vidio. Na kraju je po njega ipak došao helikopter Hitne pomoći - rekao je čitatelj.
