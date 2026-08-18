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VIDEO Motociklisti ozlijeđeni u sudaru kod Opatije: 'Helikopter Hitne nije imao gdje sletjeti...'

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Motociklisti ozlijeđeni u sudaru kod Opatije: 'Helikopter Hitne nije imao gdje sletjeti...'
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Nesreća se dogodila oko 15:30 sati dva kilometara od Mošćeničke Drage. Težina ozljeda trenutno nije poznata, ali iz policije ističu kako nitko nije životno ugrožen

Dvojica motociklista ozlijeđena su u mjestu Mošćenička Draga kraj Opatije u utorak popodne, potvrdila nam je primorsko-goranska policija. Nesreća se dogodila oko 15:30 sati dva kilometara od Mošćeničke Drage.

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Helikopter hitne pomoći u Istri VIDEO
Helikopter hitne pomoći u Istri | Video: 24sata Video

Po ozlijeđene je stigao i helikopter Hitne pomoći. Težina ozljeda trenutno nije poznata, ali iz policije ističu kako nitko nije životno ugrožen.

- Helikopter je stigao po ozlijeđene. Nema gdje sletjeti - ispričao nam je čitatelj koji je snimio helikopter.

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