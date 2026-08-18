VIDEO Motociklisti ozlijeđeni u sudaru kod Opatije: 'Helikopter Hitne nije imao gdje sletjeti...'

Dvojica motociklista ozlijeđena su u mjestu Mošćenička Draga kraj Opatije u utorak popodne, potvrdila nam je primorsko-goranska policija. Nesreća se dogodila oko 15:30 sati dva kilometara od Mošćeničke Drage.

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Po ozlijeđene je stigao i helikopter Hitne pomoći. Težina ozljeda trenutno nije poznata, ali iz policije ističu kako nitko nije životno ugrožen.

- Helikopter je stigao po ozlijeđene. Nema gdje sletjeti - ispričao nam je čitatelj koji je snimio helikopter.