Obavijesti

News

Komentari 2
JEDAN OD NAJMOĆNIJIH U EUROPI

VIDEO 'Mrcina' u pratnji vojnih aviona kružila iznad Hrvatske

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO 'Mrcina' u pratnji vojnih aviona kružila iznad Hrvatske
4
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

A400M je jedan od najmoćnijih europskih vojnih transportera. Može prevoziti do 37 tona tereta, 116 padobranaca ili 66 nosila, a posebno je zanimljiv zbog mogućnosti slijetanja na kratke i nepripremljene piste

Gotovo četiri sata zrakoplov kruži iznad Hrvatske u pratnji borbenih aviona, javio nam je čitatelj u subotu oko 17 sati. Riječ je o velikom vojnom transportnom zrakoplovu Airbus A400M Atlas, koji se našao u središtu pozornosti zbog najave hrvatskog uključivanja u multinacionalni NATO-ov projekt zajedničke flote.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zrakoplov kruži 4 sata VIDEO
Zrakoplov kruži 4 sata | Video: čitatelj/24sata
HOROR NA AEROMITINGU Avion se srušio kod Atene tijekom zrakoplovnog showa!
Avion se srušio kod Atene tijekom zrakoplovnog showa!

A400M je jedan od najmoćnijih europskih vojnih transportera. Može prevoziti do 37 tona tereta, 116 padobranaca ili 66 nosila, a posebno je zanimljiv zbog mogućnosti slijetanja na kratke i nepripremljene piste.

Hrvatska je iskazala interes za sudjelovanje u projektu, no predsjednik Zoran Milanović tome se protivi, poručivši da je riječ o prevelikom zrakoplovu koji ne odgovara potrebama Hrvatske vojske, a nazvao ga je i 'mrcinom od aviona'.

Iz MORH-a pak ističu da se zasad ne radi o kupnji, već o sudjelovanju u radnoj skupini koja bi trebala razraditi modele suradnje.

MANJAK OSOBLJA Dva Qantasova zrakoplova zamalo se sudarila u Sydneyju, kontrolori bili kronično umorni
Dva Qantasova zrakoplova zamalo se sudarila u Sydneyju, kontrolori bili kronično umorni

Upravo bi kroz takvu zajedničku flotu Hrvatska mogla dobiti pristup sposobnostima velikog transportnog zrakoplova bez troškova nabave i održavanja vlastite flote.

Poslali smo upit MORH-u o razlogi 'kruženja' iznad Hrvatske, kad dobijemo odgovor, objavit ćemo ga...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji

Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.
Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!
AFERA NA REBRU

Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!

Dr. Ivan Burcar dobio je prije godinu dana opomenu pred otkaz, a sad i otkaz. Medicinske sestre i tehničari koji su radili s njim za 24sata otkrivaju zašto su ga prijavili. S druge strane, dr. Burcar prijavio je KBC policiji
Maja Sever o izvještavanju HRT-a o prosvjedu protiv smeća: "Pa majko mila, jeste li pri sebi??"
POGLEDAJTE ŠTO JE NA PROGRAMU

Maja Sever o izvještavanju HRT-a o prosvjedu protiv smeća: "Pa majko mila, jeste li pri sebi??"

Maja Sever javno je kritizirala način izvještavaja HRT-a o prosvjedu za Liku. Podaci iz rasporeda pokazuju i da je upravo u vremenu kada je trajao prosvjed, HRT je prikazivao Dnevnik, crtiće, prognozu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026