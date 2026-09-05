VIDEO 'Mrcina' u pratnji vojnih aviona kružila iznad Hrvatske

Gotovo četiri sata zrakoplov kruži iznad Hrvatske u pratnji borbenih aviona, javio nam je čitatelj u subotu oko 17 sati. Riječ je o velikom vojnom transportnom zrakoplovu Airbus A400M Atlas, koji se našao u središtu pozornosti zbog najave hrvatskog uključivanja u multinacionalni NATO-ov projekt zajedničke flote.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Zrakoplov kruži 4 sata | Video: čitatelj/24sata

A400M je jedan od najmoćnijih europskih vojnih transportera. Može prevoziti do 37 tona tereta, 116 padobranaca ili 66 nosila, a posebno je zanimljiv zbog mogućnosti slijetanja na kratke i nepripremljene piste.

Hrvatska je iskazala interes za sudjelovanje u projektu, no predsjednik Zoran Milanović tome se protivi, poručivši da je riječ o prevelikom zrakoplovu koji ne odgovara potrebama Hrvatske vojske, a nazvao ga je i 'mrcinom od aviona'.

Iz MORH-a pak ističu da se zasad ne radi o kupnji, već o sudjelovanju u radnoj skupini koja bi trebala razraditi modele suradnje.

Upravo bi kroz takvu zajedničku flotu Hrvatska mogla dobiti pristup sposobnostima velikog transportnog zrakoplova bez troškova nabave i održavanja vlastite flote.

Poslali smo upit MORH-u o razlogi 'kruženja' iznad Hrvatske, kad dobijemo odgovor, objavit ćemo ga...