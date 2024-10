VIDEO Mudrost, hrabrost, šljive, ludost i filozofija: Evo što je sve Grlić Radman pričao u Šibeniku

VRHUNAC KAMPANJE

VIDEO Izbori sve bliže, uvrede sve gore. Trump: 'Kamala ima nizak IQ, Tim Walz je glup...' SAD - Ostalo je još dva tjedna do američkih predsjedničkih izbora, a što su izbori bliže kampanja se to više zahuktava. ''Nizak IQ, ona ima jako nizak IQ'', rekao je Trump na skupu u Sjevernoj Karolini o svojoj protukandidatkinji Kamali Harris. Za njenog kandidata za potpredsjednika Tima Walza, kazao je kako ''To je najgluplji čovjek koji je ikad bio u ovoj utrci. Nešto nije u redu s njim'', nije birao riječi Trump.

