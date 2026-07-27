VIDEO Muškarac prijetio smrću Vučiću, on poručio: 'Spreman sam mu pružiti ruku i oprostiti'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ne osjeća ugroženo nakon prijetnji smrću koje mu je putem društvenih mreža uputio 55-godišnji muškarac iz Kragujevca. Dodao je kako mu je spreman oprostiti jer, kako je rekao, ne želi dijeliti obitelji ni Srbiju.

Vučić je na Instagramu objavio snimku muškarca koji mu prijeti, uz poruku da će video šokirati njegove pratitelje. U obraćanju je naveo da vjeruje kako osoba koja mu je prijetila nije onakva kakvom se pokušala prikazati, već da je podlegla manipulacijama i lažima onih koji žele podijeliti Srbiju.

- Saša Stevanović, koji živi u Beloševcu kod Kragujevca, siguran sam da nije toliko loš i da nije takav kriminalac kakvim se htio predstaviti. Siguran sam jer je ono što je rekao rezultat manipulacije onih koji su htjeli podijeliti Srbiju, onih koji su podijelili naše obitelji, onih koji su putem svojih mainstream medija i društvenih mreža htjeli uništiti našu voljenu domovinu ogromnim novcem izvana - rekao je Vučić.

Dodao je kako je Stevanović samo jedna od osoba koje su, prema njegovim riječima, povjerovale u laži i neistine.

- Nisam tužitelj ni sudac i, koliko god ovo bilo odvratno slušati, pokušat ću mu proceduralno i pravno pomoći. Mogu, ne zato što sam predsjednik, već zato što sam bio meta tako gnusne prijetnje. Reći ću, a to mu svakako pomaže u tom procesu, da se ne osjećam ugroženo - kazao je.

Vučić je poručio da vjeruje kako se iza čovjeka koji mu je prijetio krije "dobar domaćin i Šumadinac kojeg su zavele strašne laži i užasne neistine".

- Radujem se činjenici da za pola godine ili godinu dana neće reći: „Oprostite, predsjedniče“, nego: „Oprostite, Aleksandre“, i da će se radovati novoj obilaznici oko Kragujevca i činjenici da je Stellantis u Kragujevcu možda najuspješnija tvornica Stellantisa na svijetu. Uspjeli smo to napraviti unatoč ogromnom skepticizmu - rekao je.

Najavio je i početak izgradnje Kliničkog centra u Kragujevcu te poručio da je muškarcu spreman osobno oprostiti.

- Uvijek sam spreman, čak i na otvaranju obilaznice, pružiti mu ruku i osobno mu oprostiti sve što je rekao jer ne želim dijeliti obitelji, ne želim dijeliti Srbiju. Želim da svi budemo ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema domovini – zaključio je Vučić.

Srpska policija uhitila je S. S. (55) iz Kragujevca zbog sumnje da je na Facebooku objavio prijetnje smrću predsjedniku Srbije, priopćilo je tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova.