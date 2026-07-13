Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID U TIJEKU

VIDEO Muškarac s oružjem uhićen kod američkog Kapitola: Policajci ga opkolili s pištoljima

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Muškarac s oružjem uhićen kod američkog Kapitola: Policajci ga opkolili s pištoljima
Foto: Evelyn Hockstein
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz Policije Kapitola priopćili su da će sjeverna barikada ostati zatvorena do završetka očevida te su zaposlenicima i ostalom osoblju preporučili da izbjegavaju to područje

Muškarac za kojeg je policija utvrdila da posjeduje vatreno oružje uhićen je na sjevernoj barikadi američkog Kapitola u Washingtonu. Budući da je nošenje oružja na području Kapitola zabranjeno, odmah je pokrenuta policijska intervencija. CNN je snimio dramatičan trenutak uhićenja. Na snimci se vidi kako šestorica policajaca okružuju terenac, dok dvojica s uperenim pištoljima naređuju vozaču da izađe iz vozila.

Muškarac potom izlazi s podignutim rukama i udaljava se od auta. Nakon što je procijenjeno da više ne predstavlja neposrednu prijetnju, policajci spuštaju oružje, prilaze mu i stavljaju lisice na ruke. Ubrzo na mjesto događaja stiže i dodatno policijsko pojačanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimci se može vidjeti i pas koji se nalazio u vozilu. Dok jedan od policajaca pokazuje prema unutrašnjosti automobila, pas kroz otvoreni prozor glasno laje.

Iz Policije Kapitola priopćili su da će sjeverna barikada ostati zatvorena do završetka očevida te su zaposlenicima i ostalom osoblju preporučili da izbjegavaju to područje.

PONOVNO NAPADAJU Amerikanci od Irana traže da se javno obvežu na slobodnu plovidbu Hormuškim tjesnacem
Amerikanci od Irana traže da se javno obvežu na slobodnu plovidbu Hormuškim tjesnacem

Identitet uhićenog muškarca zasad nije objavljen, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oni više ne mogu čekati, njihov lijek nije na listi HZZO-a! 'Želimo normalno djetinjstvo'
ČEKA SE ODLUKA

Oni više ne mogu čekati, njihov lijek nije na listi HZZO-a! 'Želimo normalno djetinjstvo'

Ovo su dječaci, tinejdžeri i mladići iz Hrvatske koji boluju od Duchenneove mišićne distrofije (DMD). Ne traže sažaljenje. Traže svoje pravo na pokret. Lijek givinostat može im pomoći u tome
VIDEO Drama u Jadranu: Auto završio u moru, vojnici odmah skočili i spasili vozača od smrti
NEVJEROJATNO SPAŠAVANJE

VIDEO Drama u Jadranu: Auto završio u moru, vojnici odmah skočili i spasili vozača od smrti

Pripadnici talijanske vojske slučajno su se našli na Piazza Unità d'Italia kada je automobil s vozačem upao u more. Bez razmišljanja su skočili u akciju spašavanja.
FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!
NAJGORI OD NAJGORIH

FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!

Mafijaške ubojice, pedofili, narko-bossovi... Ovo je lista najtraženijih kriminalaca u Europi. Iz Europola upozoravaju "Smatraju se opasnima, ako ih prepoznate u javnosti, nikako im ne prilazite. Umjesto toga, prijavite svoje informacije policiji"... Za informacije koje bi dovele do uhićenja nekih s ove liste nude se nagrade do 200.000 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026