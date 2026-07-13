VIDEO Muškarac s oružjem uhićen kod američkog Kapitola: Policajci ga opkolili s pištoljima

Muškarac za kojeg je policija utvrdila da posjeduje vatreno oružje uhićen je na sjevernoj barikadi američkog Kapitola u Washingtonu. Budući da je nošenje oružja na području Kapitola zabranjeno, odmah je pokrenuta policijska intervencija. CNN je snimio dramatičan trenutak uhićenja. Na snimci se vidi kako šestorica policajaca okružuju terenac, dok dvojica s uperenim pištoljima naređuju vozaču da izađe iz vozila.

Muškarac potom izlazi s podignutim rukama i udaljava se od auta. Nakon što je procijenjeno da više ne predstavlja neposrednu prijetnju, policajci spuštaju oružje, prilaze mu i stavljaju lisice na ruke. Ubrzo na mjesto događaja stiže i dodatno policijsko pojačanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

US Capitol Police arrested a man at the Capitol’s north barricade who they said had a firearm, which is prohibited on Capitol grounds pic.twitter.com/GIDtKYrl8v — Annie Grayer (@AnnieGrayerCNN) July 13, 2026

Na snimci se može vidjeti i pas koji se nalazio u vozilu. Dok jedan od policajaca pokazuje prema unutrašnjosti automobila, pas kroz otvoreni prozor glasno laje.

Iz Policije Kapitola priopćili su da će sjeverna barikada ostati zatvorena do završetka očevida te su zaposlenicima i ostalom osoblju preporučili da izbjegavaju to područje.

Identitet uhićenog muškarca zasad nije objavljen, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.