VIDEO Muškarac u Primoštenu nasrnuo na dječja kolica gostiju: Zaradio prijavu, završio na sudu

Policija je prijavila muškarca (71) zbog narušavanja javnog reda i mira nakon što je u Primoštenu drvenom kutijom za dostavu hrane namjerno udario u prazna dječja kolica stranih gostiju koji su sjedili na terasi ugostiteljskog objekta.

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Općina Primošten navela je, pozivajući se na tvrdnje zabrinutih mještana, da je u incidentu sudjelovao vlasnik lokalnog restorana Rudina te da je njegovo ponašanje bilo usmjereno prema gostima susjednog ugostiteljskog objekta. Na snimci se vidi muškarac koji uskom ulicom nosi dvije drvene konstrukcije s natpisom „Restoran Rudina“. Prolazeći pokraj terase drugog lokala, njima udara u dječja kolica. Jedan od prisutnih muškaraca potom ustaje i kreće prema njemu, nakon čega snimka završava.

Iz Općine su oštro osudili incident.

- Najoštrije osuđujemo svaki oblik agresivnog, prijetećeg ili neprimjerenog ponašanja prema gostima ugostiteljskih objekata, osobito kada takvo ponašanje može dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi. Ako snimka vjerno prikazuje ono što se dogodilo, riječ je o ponašanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost i zahtijeva žurnu provjeru svih okolnosti od strane nadležnih institucija - poručili su.

Foto: Općina Primošten

Dodali su da svaki događaj koji je mogao ugroziti sigurnost ljudi mora biti temeljito ispitan te da nadležne institucije trebaju utvrditi sve okolnosti.

Prema priopćenju PU šibensko-kninske, incident se dogodio 17. srpnja u poslijepodnevnim satima. Muškarac je na vanjskoj terasi jednog ugostiteljskog objekta drvenom kutijom za dostavu hrane namjerno udario u prazna dječja kolica koja su pripadala nepoznatim stranim državljanima. Vlasnici kolica u tom su trenutku sjedili na terasi.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv 71-godišnjaka podnijela optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira te ga je u srijedu dovela na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.