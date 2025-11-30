VIDEO Muškarci u crnom bacili baklje na sudionike marša u Rijeci, oglasila se i Rinčić

Obavijesti

GRADONAČELNICA NIJE DOŠLA

Rijeka: Prosvjedni marš Ujedinjeni protiv fašizma | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na maršu pod  nazivom 'Ujedinjeni protiv fašizma' okupilo se više od tisuću ljudi. Povorka se kretala od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti

Jedan čovjek pogođen je bakljom u leđa na današnjem maršu protiv fašizma u Rijeci, piše Novi list. Maskirane osobe odjevene u crno bacile su baklje na sudionike okupljene u kafiću Štriga na Kontu.

Skupina huligana napala je ljude i prije početka skupa. Vrijeđali su ih te bacali petarde na njih na Jadranskom trgu. Skandirali su, psovali i dizali desnu ruku u zrak. Policija  je skupinu zadržala dalje od ljudi.

Rijeka: Prosvjedni marš Ujedinjeni protiv fašizma
Rijeka: Prosvjedni marš Ujedinjeni protiv fašizma | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rinčić: 'Zašto ja nisam otišla na marš?'

O današnjem maršu oglasila se i gradonačelnica Rijeke, Iva Rinčić. Poruku prenosimo u cijelosti.

"Zašto ja, kao gradonačelnica Rijeke, nisam otišla na marš Ujedinjeni protiv fašizma? 

Odavno antifašizam nije ono što sugerira njegovo ime: pa ipak, ne znam nikoga iz kruga ljudi oko mene, a da nije „antifašist“. Za sve zrele ljude, „antifašizam“ je danas skup vrijednosti koji podrazumijeva slobodu govora, mišljenja i odabira, suprotstavljanje svim ekstremizmima, vjernost svim pozitivnim elementima tradicije. Istovremeno, za neke druge, antifašizam je veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom.

U svibnju 2025. dobila sam mandat većine Riječana koji su izašli na izbore – dobila sam mandat mijenjati Rijeku. To namjeravam i učiniti. To ukratko znači - ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav „Za dom spremni“. Želim poštovati sve što je vrijedno iz vremena kada su naši stari, a zatim i naši branitelji ginuli u vjeri da će nama stvoriti nešto bolje. 
Skupove, marševe, demonstracije s maskama i kapuljačama te koncerte s ikonografijom mržnje ili, pak, sa zastavama propale države i petokrakama, ne namjeravam pohoditi. Svi bismo se trebali zamisliti nad starom istinom da nad podjelama u društvu uvijek profitiraju neki treći.

Na kraju, vrlo važno - najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja i izražavam razočaranje što smo takvim scenama danas svjedočili u našoj Rijeci. Nasilje samo rađa novo nasilje i ono je uvijek problem, a nikada rješenje.

Rijeka, kao grad s bogatom tradicijom, pa i antifašističkom, uvijek će biti u prvim redovima borbe protiv svakog oblika mržnje i nasilja. Pozivam sve naše sugrađane da ostanu angažirani, dižu svoj glas protiv nepravde, ali da istovremeno budemo oprezni u našim postupcima i riječima.

Prava borba za slobodu i ljudska prava uvijek treba biti utemeljena na dijalogu i zajedništvu, a nikako na zatiranju prava drugoga da iskaže svoje mišljenje, ma koliko se s njim možda ne slagali.

