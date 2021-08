Putujemo već 16 sati, išli smo iz Kosova za Srbiju i tamo smo čekali pet sati. Srbiju smo brzo prošli i sada ovdje čekamo već tri sata a još nismo na redu, ovo je užas, ispričala nam je čitateljica.

Ogromne gužve stvaraju se na granicama, na Bajakovu ljudi čekaju po par sati kako bi prošli granicu i ušli u Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO: Gužva na Bajakovu, nema ni WC-a

Ljudi stoje na paklenoj vrućini kako bi ušli u Hrvatsku, većina vozača ima i malu djecu.

U blizini nema dućana za hrane i vode, a nema ni WC-a.

- Paklene su vrućine, išla sam hodati da nađem WC i skoro sam se onesvijestila. Neki ljudi ovdje imaju malu djecu, mi imamo Hvala Bogu vode no već je topla jer je već 16 sati u autu. Prohodala sam naprijed da vidim gdje je zapelo no sve je uobičajeno, gledaju putovnice i to je to, zašto to toliko traje stvarno mi nije jasno. Sve je sporo, vani je vruće i ovo je užas - dodala je čitateljica.

HAK je stavio obavijest da se na granici Bajakovo čeka sat vremena, no na kamerama se vide velike gužve.

Ukoliko se kreće na put, nabolje je za sve vozače da se opskrbe hranom i vodom ukoliko upadnu u gužvu.