Video: Na gorućem gliseru bila su dva Nijemca, brodica im je sad na dubini od 52 metra

Kako su objavili iz ministarstva, na mjestu potonuća nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša. Vlasnik glisera uplatio je sve naknade i protiv njega neće pokretati nikakav postupak

<p><a href="https://www.24sata.hr/news/kod-cresa-gori-gliser-covjek-je-skocio-u-more-kako-bi-se-spasio-709749" target="_blank"><strong>U četvrtak je kod Cresa izgorio gliser. </strong></a>Čitateljica koja je bila na obali i gledala sve rekla nam je kako je vidjela čovjeka u moru blizu glisera. Ispostavilo se da je to član posade, koji se zajedno s još jednim članom, spasio skokom u more.</p><p><strong>Pogledajte video: Požar na gliseru</strong></p><p>Srećom, u drami na oko nautičku milje od obale, nije bilo ozlijeđenih. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture potvrdili su da su na gliseru koji je plovio pod njemačkom zastavom bila dva njemačka člana posade. </p><p>Spasili su se skokom u more odakle ih je izvukla druga brodica i neozlijeđene prebacila na kopno.Na mjesto nesreće brzo su stigli vatrogasci s Cresa i ugasili su vatru. No brodica dugačka četiri i pol metra je potonula. </p><p>Kako su objavili iz ministarstva, na mjestu potonuća nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, a brodica do vađenja s dna ne predstavlja opasnost jer je na dubini od 52 metra.</p><p>- Uvidom u podatke Lučke ispostave Cres utvrđeno je da je vlasnik potonuloga glisera pravovremeno uplatio naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja te protiv istoga neće biti pokretan nikakav upravni, odnosno, prekršajni postupak iz nadležnosti Lučke ispostave Cres - objavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastruktura.</p>