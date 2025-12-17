Pijavicu je čitatelj, kako kaže, snimio u srijedu ujutro, kraj otoka Vrgade...
POGLEDAJTE!
VIDEO Na moru kod otoka Vrgade snimio pijavicu: 'Išla je prema nama, nije bilo ugodno'
Čitanje članka: < 1 min
Išli smo doma brodom s posla, radimo u uzgajalištu brancina i orade i putem se odjedanput stvorila jaka pijavica, ispričao je čitatelj 24sata koji je u srijedu oko 11 sati snimio pijavicu kraj otoka Vrgade.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Dodaje i kako je sve trajalo 10-ak minuta.
- Nije bilo ugodno. U jednom je trenutku krenula prema nama, ali je onda skrenula prema otoku Pašmanu - kaže čitatelj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+