VIDEO Na važnom križanju u Zagrebu pukla cijev, nastao prometni kaos. Radovi još traju

U srijedu poslijepodne nastao je kaos na križanju Vukovarske i Držićeve, jednom od najvažnijih i najprometnijih križanja u Zagrebu. Došlo je do puknuća vodovodne cijevi i cijelo raskrižje je poplavilo. Zbog toga, dio građana bio je bez vode. Za vrijeme trajanja radova, opskrba vodom bila je osigurana autocisternama s oznakom VODA ZA PIĆE, objavile su službe. Kaos i sanacija radova na tom križanju nastavili su se i u četvrtak - prijepodne su se stvarale velike gužve prema gradu.

Gužve su se stvarale nakon Mosta mladosti, a prometni kaos bio je i na Slavonskoj aveniji. Kako Večernji list doznaje, iz Holdinga su najavili završetak radova do 15 sati u četvrtak.