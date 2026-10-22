VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu

Super-tajfun Champi, najjača ovogodišnja oluja na planetu, približava se Tajvanu i Japanu donoseći ekstremne vremenske uvjete. Vlasti su izdale hitna upozorenja, a stotine letova već su otkazane zbog udara vjetra koji su u jednom trenutku dosezali gotovo 300 kilometara na sat.

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Upozorenja i pripreme na Tajvanu

Tajvanske vlasti izdale su kopneno i pomorsko upozorenje dok se super-tajfun Champi približava sjeveroistočnoj obali otoka. Oluja je dosegla snagu uragana kategorije 5, izjednačivši se s travanjskim tajfunom Sinlaku kao najsnažniji sustav zabilježen u 2026. godini.

Prema najnovijim podacima, vjetrovi blizu središta ciklona i dalje prelaze 210 kilometara na sat, dok su udari na vrhuncu iznosili 305 kilometara na sat. Područje visokog rizika obuhvaća velik dio Tajvana, a meteorolozi najavljuju valove više od 6 metara te do 900 milimetara kiše u planinskim predjelima na sjeveru.

​- Malo više pripreme znači manje rizika - poručio je tajvanski predsjednik Lai Ching-te putem društvenih mreža.

Više od 23.000 vojnika u stanju je pripravnosti za potencijalne akcije spašavanja, dok su vlasti preventivno postavile dodatne pumpe u područjima sklonima poplavama. Tajvansko ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da do četvrtka popodne nije bilo evakuiranog stanovništva.

Foto: Ann Wang

Prometni kaos u regiji

Približavanje tajfuna izazvalo je velike probleme u zračnom i pomorskom prometu diljem regije. Tajvansko ministarstvo prometa izvijestilo je o otkazivanju 125 domaćih i međunarodnih letova samo za četvrtak.

Slična situacija odvija se u Japanu, gdje se oluja kreće prema otočju Sakishima u prefekturi Okinawa. Vodeće japanske zrakoplovne tvrtke, uključujući Japan Airlines i All Nippon Airways, otkazale su više od 100 letova predviđenih do nedjelje.

Te mjere poremetile su planove putovanja za više od 11.000 putnika. Uz zračni promet, prekinute su i brojne trajektne linije oko otoka Ishigaki, a otkazan je i 50. industrijski festival na Okinawi koji inače privlači stotine tisuća posjetitelja.

Oluja je utjecala i na vojne aktivnosti u regiji. Zbog sigurnosnih razloga, američka vojska najavila je svakodnevno prilagođavanje velike vojne vježbe Keen Sword u kojoj sudjeluje 56.000 američkih i japanskih vojnika uz snage iz pet drugih država, među kojima su Australija i Filipini.

Foto: Tingshu Wang

Opasnost za istočnu Kinu

Nakon prolaska pored Tajvana, predviđa se da će Champi skrenuti na sjever prema istočnoj obali Kine prije nego što krene prema zapadnom Japanu. Kinesko ministarstvo vodnih resursa pokrenulo je hitan odgovor četvrte razine zbog opasnosti od poplava u Šangaju te obalnim provincijama Jiangsu, Zhejiang i Fujian.

Iako to predstavlja najnižu razinu upozorenja u kineskom sustavu, lokalne vlasti u regiji Zhejiang već su izradile planove za hitnu evakuaciju osjetljivih zajednica. Kineski meteorolozi upozorili su na razdoblje iznimno obilnih oborina od petka do nedjelje koje bi mogle izazvati bujične poplave i odrone.

Ovaj super-tajfun dio je vrlo aktivne sezone oluja na Pacifiku koju je dodatno pojačao klimatski fenomen El Nino. Stručnjaci napominju da je Champi treća oluja s tim imenom u zapadnom Pacifiku, a sam naziv dolazi iz Laosa i označava cvijet plumerije.