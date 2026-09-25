VIDEO Nakon Josipe Rimac nagodilo se još sedmero: Zlatar Dodić dobio 9 mjeseci uvjetno

Hodnik Županijskog suda u Zagebu bio je prepun suoptuženih s Josipom Pleslić ex. Rimac i njihovih branitelja, tužitelj je bio najtraženija osoba jer je sedmero od osam optuženih htjelo nagodbu.

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Pokretanje videa... VIDEO Vedran Libl | Video: Laura Šiprak/24sata

Nekoć dio sustava, blizu ljudi s moći, oni koji su znali koga treba nazvati za polazak na državnom ispitu, danas su priznali i prihvatili da je to kazneno djelo. Na mahom uvjetne kazne zatvora nagodili su se Josip Ravlić, Nikola Lapčić, poznati zlatar Paško Dodić, bivši zamjenik ministra branitelja Ivan Vukić, bivša referentica Ministarstva kulture Ana-Mari Škoro, Branko Lapčić i Dražen Prša. Nada Budimir, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, je tako ostala jedina koja tvrdi da je nevina, a za nju se suđenje nastavlja.

Zagreb: Sudski postupak u slučaju Josipe Pleslić nastavlja se protiv preostalih okrivljenika | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nije htjela komentirati ništa više osim:

- Sve ćete čuti kad krene, kandidatkinja se ima pravo žaliti i da ju se ponovno ispita i to je to - rekla je kratko Budimir, koju se tereti da je kandidatkinju koja je pala, ponovno ispitivala pola sata poslje pa je ova prošla. Tužiteljstvo tvrdi da je to na urgiranje Pleslić.

Zagreb: Sudski postupak u slučaju Josipe Pleslić nastavlja se protiv preostalih okrivljenika | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iako smo pitali Paška Dodića zašto se sad odjednom nagodio, a prije je tvrdio da je nevin, nije htio stati ii razgovarati s novinarima.

- Sud je prihvatio sporazume, donio je presudu u odnosu na sedmero okrivljenih, osudio ih je na uvjetne kazne, a u odnosu na dvoje su i sporedne novčane kazne. Riječ je o Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir. Okrivljenike Dodić i Vukić se teretilo za urgiranje za državne ispite, dobili su uvjetne kazne, okrivljeni Dodić devet mjeseci uvjetno uz rok kušnje od dvije godine, a Vukića na osam mjeseci uz rok kušnje od dvije godine - rekao je zamjenik ravnatelja Uskoka Vedran Libl.

Zagreb: Sudski postupak u slučaju Josipe Pleslić nastavlja se protiv preostalih okrivljenika | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Libl je kmentirao i činjenicu da se Budimir jedina nije nagodila.

- Nije ništa neobično da se jedna nije htjela nagoditi, ne bih o detaljima pregoovora, predmet ide dalje. Preostala okrivljena je bila ispitivač, tereti ju se zboog zloporabe položaja i ovlasti. Ostaje jedan mali dio dokaza u odnosu na nju. Ne znam hoćemo li zvati Josipu Pleslić ex. Rimac kao svjedokinju, još ćemo vidjeti - rekao je.

Što se tiče drugih optužbi protiv Josipe Pleslić ex Rimac, nije htio reći jesu li u pregovorima.

- Imamo još dva predmeta, oni su na Visokom kaznenom sudu povodom žalbi. Tek kad se to rješi ćemo znati što dalje - rekao je.

Međutim, prema neslužbenim informacijama 24sata, Pleslić bi se trebala nagoditi i u aferama Vjetroelektrane i zadarske rektorice. Ako se to dogodi, javnost nikad neće znati što je točno, odnosno, tko sve u njenom mobitelu i koje razmjere zapravo ima ova koruptivna hobotnica koja je funkcionirala kao paralelni sustav unutar državne uprave.