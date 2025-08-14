VIDEO Nastala kolona od sedam kilometara na A1 kod Bosiljeva

Nastala je kolona od sedam kilometara zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, stoji na HAK-u. Vozi se po dva prometna traka u koloni od oko sedam kilometara.

- Prometna nesreća na autocesti A1 na 61+000 km između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara po satu. Molimo korisnike za oprez - stoji na HAK-u.

Iz karlovačke policije potvrdili su nam da je riječ o dvije zasebne prometne nesreće koje su se dogodile oko osam sati ujutro. U prvoj je nastala materijalna šteta, a sudjelovala su tri automobila. U drugoj su sudjelovala dva auta, a neslužbeno doznajemo da je jedna osoba ozlijeđena.