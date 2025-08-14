Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara po satu
VIDEO Nastala kolona od sedam kilometara na A1 kod Bosiljeva
Nastala je kolona od sedam kilometara zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, stoji na HAK-u. Vozi se po dva prometna traka u koloni od oko sedam kilometara.
- Prometna nesreća na autocesti A1 na 61+000 km između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara po satu. Molimo korisnike za oprez - stoji na HAK-u.
Iz karlovačke policije potvrdili su nam da je riječ o dvije zasebne prometne nesreće koje su se dogodile oko osam sati ujutro. U prvoj je nastala materijalna šteta, a sudjelovala su tri automobila. U drugoj su sudjelovala dva auta, a neslužbeno doznajemo da je jedna osoba ozlijeđena.
