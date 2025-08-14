Obavijesti

News

Komentari 1
SUDAR AUTOMOBILA

VIDEO Nastala kolona od sedam kilometara na A1 kod Bosiljeva

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nastala kolona od sedam kilometara na A1 kod Bosiljeva
Foto: čitatelj/24sata

Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara po satu

Nastala je kolona od sedam kilometara zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, stoji na HAK-u. Vozi se po dva prometna traka u koloni od oko sedam kilometara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar na A1 00:26
Sudar na A1 | Video: Čitatelj 24sata

- Prometna nesreća na autocesti A1 na 61+000 km između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara po satu. Molimo korisnike za oprez - stoji na HAK-u.

Iz karlovačke policije potvrdili su nam da je riječ o dvije zasebne prometne nesreće koje su se dogodile oko osam sati ujutro. U prvoj je nastala materijalna šteta, a sudjelovala su tri automobila. U drugoj su sudjelovala dva auta, a neslužbeno doznajemo da je jedna osoba ozlijeđena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
UŽAS

U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno
Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’
RADI SE O PSU PIKNJAVCU

Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’

U posljednjih 50 godina globalna populacija morskih pasa zbog ljudi se smanjila za oko 70 posto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025