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TEHNO IZBORI

VIDEO Neka biračka mjesta u BiH otvorili uz zakašnjenje, prvi rezultati izbora oko 20 sati

Piše HINA,
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VIDEO Neka biračka mjesta u BiH otvorili uz zakašnjenje, prvi rezultati izbora oko 20 sati
Sarajevo: U 07:00 otvorena su glasacka mjesta u BiH za Opće izbore | Foto: Ines Lucic/PIXSELL
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Novinar Hine uvjerio se na biračkom mjestu u Sarajevu kako identifikacija birača otiskom prsta s novim uređajima protječe bez poteškoća, kao i postupak skeniranja ispunjenih glasačkih listića, pa cijeli postupak glasanja za jednu osobu traje najviše pet minuta

Većina biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini u nedjelju je otvorena na vrijeme, a kašnjenja je bilo na nekima od njih, no u Središnjem izbornom povjerenstvu BiH (SIP) ocjenjuju kako je to bila uobičajena situacija kod svih dosadašnjih izbora te najavljuju da će se glasanje na tim mjestima produžiti koliko bude potrebno.

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Izbori u BIH VIDEO
Izbori u BIH | Video: Reuters

Novinar Hine uvjerio se na biračkom mjestu u Sarajevu kako identifikacija birača otiskom prsta s novim uređajima protječe bez poteškoća, kao i postupak skeniranja ispunjenih glasačkih listića, pa cijeli postupak glasanja za jednu osobu traje najviše pet minuta.

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Članica SIP-a Irena Hadžiabdić potvrdila je novinarima u Sarajevu kako su neka biračka mjesta otvorena za zakašnjenjem, ali je podsjetila kako je to bio slučaj i ranije kada nije bilo tehnologija kakve se sada primjenjuju jer bi obično kasnili neki od članova lokalnih biračkih odbora.

"Ovo je novi proces i za birače i za izbornu administraciju. Danas testiramo nešto što će biti budućnost izbornog procesa, tako da svi moramo biti strpljivi", kazala je Hadžiabdić.

Dijana Savić Božić, predsjednica izbornog povjerenstva u Doboju kazala je novinarima kako je tamo zbog problema s opremom kasnilo otvaranje 30 biračkih mjesta, dok su iz MUP-a Republike Srpske objavili podatak kako je kašnjenja bilo na 201 glasačkom mjestu.

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Za opće izbore u BiH uspostavljeno je više od 5500 biračkih mjesta, uključujući i mobilne timove.

Hadžiabdić je rekla kako će sva biračka mjesta na kojima je bilo kašnjenja produžiti rad onoliko koliko je trajalo kašnjenje, no SIP prve preliminarne rezultate u svakom slučaju planira objaviti oko 20 sati.

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