VIDEO Neredi na ulicama Francuske! Sukobi u Parizu, Lyonu: Ljevica zove na protest...

Demonstracije protiv Nacionalnog okupljanja, krajnje desničarske stranke koja je favorit prvog kruga francuskih izbora i blizu je da nadmaši očekivanja, prerasle su u sukobe s policijom i nerede širom Francuske, izvještavaju francuski mediji.

People protest against the French far-right Rassemblement National party, following partial results in the first round of the early 2024 legislative elections, in Paris | Foto: Fabrizio Bensch

Prema prvim izlaznim anketama Ipsosa, Nacionalno okupljanje Marine Le Pen vodi s 34 posto glasova. Koalicija predsjednika Macrona zauzela je treće mjesto s 20,3 posto, dok je ljevičarska Nova narodna fronta druga s 28,5 posto glasova.

Drugi krug izvanrednih parlamentarnih izbora u Francuskoj održat će se 7. srpnja.

