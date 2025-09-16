Obavijesti

POLICIJA NA TERENU

VIDEO Nesreća u Sesvetama: Dvoje ljudi je završilo u bolnici

VIDEO Nesreća u Sesvetama: Dvoje ljudi je završilo u bolnici

Iz policije su nam kratko potvrdili kako imaju informacija o nesreći, te kako je očevid u tijeku...

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je u utorak iza 16 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u ulici Aleja mira. 

- U prometnoj nesreći automobil je sletio s kolnika - rekli su nam kratko iz policije. 

Dodaju kako su ozlijeđene dvije osobe kojima je pomoć pružena u KBC-u Zagreb. 

- Očevid je još uvijek u tijeku - zaključili su iz policije. 

