VIDEO Nesreća u Sesvetama: Dvoje ljudi je završilo u bolnici

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je u utorak iza 16 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u ulici Aleja mira.

- U prometnoj nesreći automobil je sletio s kolnika - rekli su nam kratko iz policije.

Dodaju kako su ozlijeđene dvije osobe kojima je pomoć pružena u KBC-u Zagreb.

- Očevid je još uvijek u tijeku - zaključili su iz policije.