VIDEO Nevjerojatne scene iz Rijeke: 'Bujica je prevrnula bager. Veliki je kolaps na cesti!'

Ovdje je veliki kolaps. Kamenje je ogromno i jako teško se prolazi. Nevrijeme je ostavilo velike posljedice i mislim da će se sanirati danima, kazao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku prevrnutog bagera u Rijeci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Bujica prevrnula bager u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

Zbog velike količine kiše u srijedu popodne bujica odgurala bager s gradilišta na Vukovarskoj ulici.

- Sve je u vodi. Promet je u totalnom kolapsu. Ljudi se jedva probijaju doma, sam sam se jedva probio doma - dodao je čitatelj.

POGLEDAJTE GALERIJU:

U Rijeci i na riječkom području u srijedu popodne pala je velika količine kiše koje su poplavile te na neko vrijeme i zatvorile pojedine dionice prometnica. Voda je izlazila iz šahtova, automobili su 'plivali' po ulicama. Vozačima se savjetuj da se oprezno voze po Vukovarskoj ulici zbog velike količine kamenja s gradilišta.