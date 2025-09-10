Vozačima se savjetuj da se oprezno voze po Vukovarskoj ulici zbog velike količine kamenja s gradilišta
VIDEO Nevjerojatne scene iz Rijeke: 'Bujica je prevrnula bager. Veliki je kolaps na cesti!'
Ovdje je veliki kolaps. Kamenje je ogromno i jako teško se prolazi. Nevrijeme je ostavilo velike posljedice i mislim da će se sanirati danima, kazao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku prevrnutog bagera u Rijeci.
Zbog velike količine kiše u srijedu popodne bujica odgurala bager s gradilišta na Vukovarskoj ulici.
- Sve je u vodi. Promet je u totalnom kolapsu. Ljudi se jedva probijaju doma, sam sam se jedva probio doma - dodao je čitatelj.
U Rijeci i na riječkom području u srijedu popodne pala je velika količine kiše koje su poplavile te na neko vrijeme i zatvorile pojedine dionice prometnica. Voda je izlazila iz šahtova, automobili su 'plivali' po ulicama. Vozačima se savjetuj da se oprezno voze po Vukovarskoj ulici zbog velike količine kamenja s gradilišta.
