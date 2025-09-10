Obavijesti

OPREZ VOZAČI

VIDEO Nevjerojatne scene iz Rijeke: 'Bujica je prevrnula bager. Veliki je kolaps na cesti!'

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Nevjerojatne scene iz Rijeke: 'Bujica je prevrnula bager. Veliki je kolaps na cesti!'
Foto: Čitatelj 24sata

Vozačima se savjetuj da se oprezno voze po Vukovarskoj ulici zbog velike količine kamenja s gradilišta

Ovdje je veliki kolaps. Kamenje je ogromno i jako teško se prolazi. Nevrijeme je ostavilo velike posljedice i mislim da će se sanirati danima, kazao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku prevrnutog bagera u Rijeci.

Bujica prevrnula bager u Rijeci 01:23
Bujica prevrnula bager u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

Zbog velike količine kiše u srijedu popodne bujica odgurala bager s gradilišta na Vukovarskoj ulici. 

- Sve je u vodi. Promet je u totalnom kolapsu. Ljudi se jedva probijaju doma, sam sam se jedva probio doma - dodao je čitatelj. 

Rijeka: Zemja i kamenje na cesti u Vukovarskoj ulici
Foto: Čitatelj 24sata

U Rijeci i na riječkom području u srijedu popodne pala je velika količine kiše koje su poplavile te na neko vrijeme i zatvorile pojedine dionice prometnica. Voda je izlazila iz šahtova, automobili su 'plivali' po ulicama. Vozačima se savjetuj da se oprezno voze po Vukovarskoj ulici zbog velike količine kamenja s gradilišta.

