VIDEO NEVJEROJATNO Jet-skijem presijecao put kanaderima u Ninu: 'Vukao je goste na tubi'

Ugrozio si živote dvojice herojskih pilota koji su spašavali tvoju imovinu, poručio je poduzetnik Davorin Štetner uz snimku za koju tvrdi da prikazuje vozača jet-skija kako prolazi ispred protupožarnog zrakoplova tijekom zahvaćanja vode u Kraljičinoj plaži u Ninu.

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Štetner tvrdi da je slučaj prijavio policiji te najavio podnošenje kaznene prijave zbog ugrožavanja sigurnosti protupožarnih zrakoplova tijekom gašenja požara. Kako navodi, vozač jet-skija, koji je pritom vukao goste na tubi, čak je četiri puta prošao neposredno ispred zrakoplova dok je zahvaćao vodu. Tvrdi da nije riječ o slučajnosti, već da je vozač namjerno pratio kretanje zrakoplova i presijecao mu put.

- Protupožarni avioni najranjiviji su upravo tijekom zahvaćanja vode i neposredno nakon polijetanja jer tada teško manevriraju - napisao je Štetner. Dodao je kako se, prema njegovim tvrdnjama, radi o tvrtki koja na toj lokaciji iznajmljuje jet-skije i drugu opremu za rekreaciju, a u objavi je naveo i registarsku oznaku plovila za koje tvrdi da je sudjelovalo u incidentu.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar u zadarskom naselju Novi Bokanjac | Video: čitatelj/24sata

U objavi je podsjetio i na nedavni slučaj u istoj uvali, kada su, kako tvrdi, dronovi i kitesurfer ometali protupožarne zrakoplove tijekom gašenja požara. Snimka se u međuvremenu proširila društvenim mrežama, no zasad nije poznato je li policija pokrenula službeni postupak niti jesu li utvrđene sve okolnosti događaja.

Podsjetimo, Hrvatska vatrogasna zajednica uputila je apel građanima da ne koriste dronove za snimanje požara jer time mogu ozbiljno ugroziti posade protupožarnih zrakoplova, vatrogasce na terenu i cijelu akciju gašenja. Naime, protupožarni zrakoplovi morali su prekinuti gašenje požara kod naselja Vrsi u Zadarskoj županiji zbog drona koji se nalazio u zoni njihova djelovanja.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozoravaju da udar drona u protupožarni zrakoplov može izazvati ozbiljna oštećenja letjelice, pa čak i njezino rušenje. Zbog toga piloti, čim uoče dron u blizini požarišta, moraju odmah prekinuti gašenje iz zraka.

- To višestruko usložnjava situaciju na terenu - poručili su vatrogasci.

Probleme stvaraju i brodice koje se približavaju mjestima na kojima kanaderi i drugi protupožarni zrakoplovi zahvaćaju vodu iz mora ili jezera. Vatrogasci pozivaju građane da se tim područjima ne približavaju kako ne bi ugrozili sigurnost leta.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Upozoravaju i da građani ne dolaze na požarišta pješice ili vozilima kako bi snimali i fotografirali vatru. Takvim ponašanjem mogu ometati prolazak vatrogasnih vozila i rad gasitelja, ali i dovesti u opasnost vlastiti život.

- Ne koristite dronove za snimanje požarišta i ne ometajte gašenje požara ili druge intervencije vatrogasaca radi snimanja, vlastite znatiželje i zabave - poručili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Dodali su da će svako neovlašteno korištenje drona iznad požarišta prijaviti policiji. Građane koji primijete požar pozvali su da odmah nazovu vatrogasce na broj 193.