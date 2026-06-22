Obavijesti

News

Komentari 6
OPASNA VOŽNJA

VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su na A1 s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su na A1 s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao'

Stranci su vozili oko 140 kilometara na sat na autocesti, ispričao nam je čitatelj...

Još jedna opasna situacija na hrvatskim autocestama zabilježena je u nedjelju kasno navečer na A1, na dionici između Lučkog i Buzina. Čitatelji su snimili skupinu od pet automobila stranih registracija koji su, kako tvrde, vozili velikom brzinom pritom ugrožavajući sigurnost ostalih sudionika u prometu.

- Vozili su na autocesti Lučko - Buzin, išli su 140 kilometara na sat sa otvorenim gepekom - ispričao je čitatelj. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Opasna vožnja VIDEO
Opasna vožnja | Video: čitatelj/24sata

Kako se vidi na snimci koju nam je poslao čitatelj, zaista, prtljažnik automobila je bio otvoren, dok je u njemu ležao čovjek prekriženih nogu, kao da odmara.  Na drugoj snimci muškarac sa snimke je ležao na trbuhu, dok su mu noge virile van prtljažnika.

Čitatelj tvrdi i da je jedan od automobila zaobilazio kolonu vozeći se zaustavnom trakom.

O svemu smo zatražili očitovanje zagrebačke policije. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme
UPALJEN ALARM

Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Na snazi su žuta i narančasta upozorenja za više hrvatskih regija. Meteorolozi upozoravaju na moguće jače pljuskove s grmljavinom te vrlo visoke temperature i toplinski val.
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026