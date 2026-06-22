Stranci su vozili oko 140 kilometara na sat na autocesti, ispričao nam je čitatelj...
VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su na A1 s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao'
Još jedna opasna situacija na hrvatskim autocestama zabilježena je u nedjelju kasno navečer na A1, na dionici između Lučkog i Buzina. Čitatelji su snimili skupinu od pet automobila stranih registracija koji su, kako tvrde, vozili velikom brzinom pritom ugrožavajući sigurnost ostalih sudionika u prometu.
- Vozili su na autocesti Lučko - Buzin, išli su 140 kilometara na sat sa otvorenim gepekom - ispričao je čitatelj.
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Kako se vidi na snimci koju nam je poslao čitatelj, zaista, prtljažnik automobila je bio otvoren, dok je u njemu ležao čovjek prekriženih nogu, kao da odmara. Na drugoj snimci muškarac sa snimke je ležao na trbuhu, dok su mu noge virile van prtljažnika.
Čitatelj tvrdi i da je jedan od automobila zaobilazio kolonu vozeći se zaustavnom trakom.
O svemu smo zatražili očitovanje zagrebačke policije. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.
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