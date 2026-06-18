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NEVRIJEME OMELO I NAVIJAČE

VIDEO Nevrijeme u Zagrebu čupalo stabla, sa zgrada je letio lim na cestu, potrgane i žice

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Nevrijeme u Zagrebu čupalo stabla, sa zgrada je letio lim na cestu, potrgane i žice
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Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, Hrvatsku u četvrtak čeka još ujutro mjestimice i povećana naoblaka, zatim pretežno sunčano. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj

Najavljeno nevrijeme pogodilo je Zagreb u srijedu oko 21.30 sati, kada je za zagrebačku i karlovačku regiju bio upaljen žuti meteoalarm zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena. Brojne je građane nevrijeme zateklo vani, gdje su gledali utakmicu između Hrvatske i Engleske. Na Trgu bana Josipa Jelačića vjetar je porušio sve, a zbog kiše su morali prekinuti glazbu. U blizini Zaprešića padala je i tuča, a vjetar je razbacivao kante po dvorištu, rekao nam je čitatelj u srijedu.

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Zagrebački vatrogasci su imali nekoliko intervencija prouzročenih nevremenom. U Ulici Antuna Šoljana u 21.36 dobili su dojavu građana da je potrebno ukloniti lim s prometnice. Radilo se o tri komada lima koji su na cestu doletjeli usred olujnog vjetra. U Kupinečkom Kraljevcu morali su ukloniti stablo s ceste, duljine 12 metara. Na intervenciju su izišli po dojavi građana, a na mjesto je pozvana i policija. Ubrzo su dobili dojavu da je 100 metara dalje palo i drugo stablo duljine 25 metara. Na Starjaku je oko 22.15 također palo stablo na cestu, a prilikom pada je potrgalo i žice od struje, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba. Vjetar je porušio i ogradu na gradilištu na nadvožnjaku preko Selske ceste.

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Podsjetimo, Hrvatsku u četvrtak čeka još ujutro umjerena, mjestimice i povećana naoblaka, zatim pretežno sunčano. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar će biti većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 28 i 33 °C.

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