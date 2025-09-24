Obavijesti

POGLEDAJTE SNIMKE

VIDEO Niz pijavica u Dalmaciji: Kod Omiša se približila obali!

Piše Antonela Šaponja,
VIDEO Niz pijavica u Dalmaciji: Kod Omiša se približila obali!
Foto: Dalmacija Danas

Uslijed olujnog kumulonimbusa koji se formirao iznad Jadranskog mora, pojavile su se pijavice koje su predstavljale potencijalnu opasnost za obalu

Snažna promjena vremena zahvatila je u srijedu Dalmaciju, donoseći obilne kiše, ali i stvaranju brojnih pijavica, piše Dalmacija Danas. Uslijed olujnog kumulonimbusa koji se formirao iznad Jadranskog mora, pojavile su se pijavice koje su predstavljale potencijalnu opasnost za obalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prva pijavica pojavila se oko 15.30 sati istočno od Omiša, neposredno uz obalu. Bila je na manje od 100 metara od obale, što je izazvalo zabrinutost među lokalnim stanovnicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kasnije, oko 16 sati, pijavica se pojavila između Pelješca i Mljeta. Ovi meteorološki fenomeni, koji se pojavljuju iz baze olujnih oblaka, mogu biti vrlo destruktivni, s visokom mogućnošću oštećenja infrastrukture i opasnošću po sigurnost stanovništva. No, srećom, ove pijavice nisu prouzročile ozbiljnije štete.

Foto: Dalmacija Danas

Osim pijavica, nevrijeme je uzrokovalo i velike količine kiše, koje su najviše zahvatile sjevernu Dalmaciju. U mjestima poput Čišle Velike i Putičanja pale su ekstremne količine oborina, čak 162 litre kiše po kvadratnom metru u Čišloj Velikoj, dok su u Putičanju zabilježene 146 litre. Obilne padaline zahvatile su i područje prema Skradinu, gdje je palo više od 100 litara kiše.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Velike količine padalina u Vodicama 03:12
Velike količine padalina u Vodicama | Video: čitatelj/24sata

Kako se nevrijeme širelo prema srednjoj Dalmaciji, i tu je došlo do velikih količina kiše. U Donjoj Tijarici do 16 sati zabilježeno je 100 litara, u Cisti Velikoj 78, dok je u Makarskoj palo više od 70 litara kiše. Splitsko područje primilo je između 10 i 50 litara kiše, ali kiša je i dalje padala, uz mogućnost povremenih oborina do kraja dana.

STIGLO NEVRIJEME VIDEO Potop u Vodicama: Ima metar vode, čovjek macolom razbija ogradu samo da oteče...'
VIDEO Potop u Vodicama: Ima metar vode, čovjek macolom razbija ogradu samo da oteče...'

Dok je jug Dalmacije ostao suh do 16 sati, i tu se očekivalo da će kiša početi padati kasnije. Temperatura je, zahvaljujući kiši, pala za nekoliko stupnjeva, pa je u Dalmatinskoj zagori temperatura pala na 15 stupnjeva, dok je u Splitu bilo 20, što je 7 stupnjeva niže nego jučer. Nestabilno vrijeme zadržat će se i tijekom noć.

