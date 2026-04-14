VIDEO Nizozemski kraljevski par stigao kod Trumpa, kamere snimile neugodan trenutak

Donald Trump u ponedjeljak je u Bijeloj kući ugostio nizozemskog kralja Willema-Alexandera i kraljicu Máximu. Iako se nije radilo o službenom državnom posjetu, susret je uključivao večeru s Trumpom i prvom damom Melanijom, a pažnju javnosti privukao je zbunjujući trenutak tijekom zajedničkog fotografiranja.

Nakon što su se rukovali s američkim predsjedničkim parom, kralj je, prema riječima izvjestitelja iz Bijele kuće, rekao: "Hvala vam na gostoprimstvu". Međutim, na službenoj snimci vidi se kako se kralj i kraljica potom nekoliko trenutaka muče s time gdje trebaju stati za fotografiranje, prije nego što su ih usmjerili desno od Trumpa, dalje od mjesta gdje su prvotno stajali bliže Melaniji.

Društvene mreže ubrzo su preplavili komentari o susretu. Jedan korisnik platforme X nagađao je: "Nizozemski kralj Willem-Alexander i njegova supruga kraljica Maxima odbili su stati pokraj Melanije Trump tijekom primanja u Bijeloj kući! Koji je pravi razlog? Protokol ili prikrivena napetost?"

- Kralj ne zna gdje bi stao - komentirao je drugi, dok je treći dodao: "Kralj Willem-Alexander ispravno je postupio što je zamijenio mjesto kako bi njegova supruga, kraljica Maxima, stajala njemu zdesna."

Foto: Kevin Lamarque

Prema priopćenju nizozemske kraljevske kuće, posjet koji završava u srijedu, 15. travnja, ima za cilj "istaknuti i unaprijediti odnos i blisku suradnju na brojnim područjima, kako na saveznoj tako i na državnoj razini".

- Transatlantski odnosi SAD-a i Kraljevine Nizozemske važni su za našu sigurnost i blagostanje. SAD je ključni saveznik u NATO-u, a gospodarske veze između naših dviju zemalja snažne su i razgranate - navodi se na njihovim stranicama.

Kraljevska kuća napominje i kako je "posjet prilika da se obilježe duboke povijesne i kulturne veze Kraljevine Nizozemske i SAD-a, i to u godini kada Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu neovisnosti".

Posjet nizozemskog kraljevskog para događa se samo nekoliko tjedana uoči dolaska britanskog kralja Charlesa i kraljice supruge Camille. Dugo očekivani povijesni posjet trebao bi se održati krajem travnja, unatoč pozivima na odgodu ili čak otkazivanje zbog aktualnog sukoba na Bliskom istoku.

Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da će se "povijesni državni posjet" održati od 27. do 30. travnja, iako Buckinghamska palača u službenoj najavi nije otkrila točne datume. Najavio je da će putovanje biti "značajan događaj", dodavši da će se "veličanstvena svečana večera" održati u Bijeloj kući 28. travnja.

"Veselim se druženju s kraljem, kojeg iznimno poštujem. Bit će fantastično!", dodao je Trump.