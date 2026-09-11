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ZAJEDNIČKA OBUKA NAD HRVATSKOM

VIDEO Njemački A400M u zraku opskrbljuje hrvatski Rafale gorivom! Pogledajte snimku

Piše Antonela Šaponja,
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VIDEO Njemački A400M u zraku opskrbljuje hrvatski Rafale gorivom! Pogledajte snimku
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Foto: FILIP_KLEN
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Tijekom obuke piloti Rafalea, uz stalnu komunikaciju s posadom A400M te usklađenu brzinu i visinu dvaju zrakoplova, priključuju cijev za nadopunu gorivom koja se nalazi na nosu Rafalea, a potom započinju opskrbu gorivom

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njemačkog ratnog zrakoplovstva (Luftwaffe) ovaj tjedan provode zajedničku obuku u hrvatskom zračnom prostoru, u kojoj sudjeluju piloti višenamjenskih borbenih aviona Rafale te posade njemačkih aviona Airbus A400M iz 62. krila za zračni transport, izvijestili su iz Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. 

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Hrvatski Rafalei i njemački A400M uvježbavaju opskrbu gorivom u zraku VIDEO
Hrvatski Rafalei i njemački A400M uvježbavaju opskrbu gorivom u zraku | Video: MORH

- Pripadnici dviju postrojbi bazirani u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu kod Velike Gorice. Piloti uvježbavaju opskrbu Rafalea gorivom tijekom leta, odnosno postupak Air-to-Air Refuelling (AAR). Njemački Airbus A400M za to koristi sustav s crijevom i košarom, koji omogućuje prijenos goriva drugom zrakoplovu tijekom leta - navode iz MORH-a.

Tijekom obuke piloti Rafalea, uz stalnu komunikaciju s posadom A400M te usklađenu brzinu i visinu dvaju zrakoplova, priključuju cijev za nadopunu gorivom koja se nalazi na nosu Rafalea, a potom započinju opskrbu gorivom, navodi se u priopćenju.

Foto: FILIP_KLEN

Riječ je o zahtjevnoj proceduri koja traži visoku razinu osposobljenosti i uvježbanosti posada. Za hrvatsku 191. eskadrilu riječ je o novoj operativnoj sposobnosti koja povećava operativni dolet Rafalea i vrijeme njihova djelovanja u zraku.

Zajednička obuka pridonosi osposobljenosti i uvježbanosti hrvatskih i njemačkih postrojbi te potvrđuje suradnju dvaju ratnih zrakoplovstava, kao i savezničku suradnju u okviru NATO-a, priopćio je MORH.

U priopćenju se također podsjeća da Ministarstvo obrane i Vlada Republike Hrvatske kontinuirano opremaju i moderniziraju Hrvatsku vojsku. Vlada je prošlog tjedna usvojila odluku o dodatnom opremanju i modernizaciji aviona Rafale, s operativnog standarda F3-R na standard F4 s dodatnim sposobnostima, a piloti borbenih aviona Rafale kontinuirano usavršavaju nove vještine, uključujući i opskrbu gorivom u zraku.

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