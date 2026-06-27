VIDEO Njemačku prži rekordnih 41,5 stupnjeva: Asfalt doslovno puca, autoceste zatvorene...

Toplinski rekord u Njemačkoj ponovno je oboren u subotu nakon što je prema prvim podacima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt izmjereno 41,5 stupnjeva celzijusa, javlja Njemački meteorološka služba dok policija iz cijele zemlje upozorava na oštećenja asfalta na autocestama zbog čega su neke dionice na istoku zemlje i zatvorene. Na meteorološkoj stanici u Drewitzu, na sjeveru savezne pokrajine Saska Anhalt, je prema podacima Njemačke meteorološke službe izmjereno 41,5 stupnjeva celzijusa što je više od jučer izmjerene rekordne temperature od 41,3 koliko je izmjereno na zapadu Njemačke u Saarbrueckenu u saveznoj pokrajini Sarska.

DWD ukazuje na to da će tek nakon vikenda i novih mjerenja biti moguće potvrditi rekorde jer bi se temperatura tijekom dana mogla dodatno porasti.

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Pokretanje videa... VIDEO Njemačku hvataju rekordne temperature | Video: 24sata/reuters

Iz više saveznih pokrajina, posebice na istoku zemlje, u subotu stižu vijesti i o kolnicima autocesta koji su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta zbog visokih temperatura.

Važna autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, je zapadno od Berlina zatvorena za sav promet a oštećenja uslijed topline bilježi i policija u drugim istočnim saveznim pokrajinama.

Toplinski val se u subotu polako premjestio na istok zemlje a lagano zahlađenje se očekuje tek u noći s nedjelje na ponedjeljak.