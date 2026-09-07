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Foto: Davor Puklavec/Pixell
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VIDEO Nove snage zagrebačkog ZOO-a: Posao iz snova, životinje nas prepoznaju po glasu i hodu

Piše Veronika Miloševski,

Priče Krune, Anje, Dany i Borne pokazuju da iza svakodnevnog života Zoo vrta stoji mnogo više rada nego što posjetitelji mogu vidjeti. Iza svakog susreta sa životinjom nalaze se znanje, iskustvo i povjerenje

Ovaj je posao velika privilegija, ali traži i veliku odgovornost. Kolege su riznica znanja, rekao nam je mladi timaritelj Kruno Marić (29) koji u Zoološkom vrtu Grada Zagreba radi nešto više od godinu dana na sektoru s gmazovima. Raditi sa životinjama san je mnogih, no što se uistinu krije iza vrata zagrebačkog Zoološkog vrta?

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