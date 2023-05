VIDEO Novi detalji spašavanja Hrvatice s litice u BiH: 'Teško je ozlijeđena, 100 spasioca je tu'

Nakon što su helikopteri servisa RS, a potom i EUFOR-a bezuspješno pokušali doći do ozlijeđene hrvatske državljanke na stijeni na planini Velež, započela je teška, komplicirana i opasna operacija njezinog spuštanja niz liticu. Na terenu je preko 100 spasioca.

- U tijeku je operacija spuštanja ozlijeđene. Litica je visoka oko 400 metara, a ona se nalazi negdje iznad polovice. U pitanju je vertikalna stijena, ali ljudi su tu spremni, obučeni su za to. Problem je što je mrak pa to dugo traje, ali nadam se da ćemo uraditi to i da neće biti problema - kazao je za Avaz vođa akcije spašavanja Nadin Kevelj iz GSS Mostar.

Helikopterom nisu uspjeli doći do žene koja je zadobila teške ozlijede, pothlađena je i dezorijentirana, ali svjesna. Spasioci očekuju da će njezino stanje ostati stabilno.

- Dali smo sve od sebe, napravili više od 20 trčanja, ali ne možete prići. Ovo su okomite stijene. Nismo mogli prići. Imao sam puno akcija i uvijek pokušavam dati maksimum, ali ovdje ne možemo ništa - rekao je ranije direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić za portal Srna.rs.

- Ovdje je trenutno oko 100 ljudi, dolaze spasioci i mi ih šaljemo gore. Iz cijele su BiH, pogotovo iz Hercegovine - rekao je vođa akcije Kevelj.