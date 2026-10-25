VIDEO Obama žestoko napao Trumpa: 'Izbori su okidač koji bi trebao obuzdati neke ludosti'

Američki predsjednik Donald Trump poručio je biračima da na predstojeće međuizbore gledaju kao da je njegovo ime na glasačkom listiću, a u subotu je jedan od njegovih demokratskih prethodnika učinio upravo to. Deset dana prije izbora koji će odrediti kontrolu nad tijesno podijeljenim Kongresom, Barack Obama uključio se u predizbornu kampanju kako bi optužio republikanskog predsjednika za korupciju, ismijao njegovu strategiju prema Iranu i žestoko iskritizirao kičastu estetiku preuređenja Bijele kuće.

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Pokretanje videa... VIDEO Obama o Trumpu | Video: 24sata/Reuters

Obama je podržao demokratske kandidate na skupovima u Clevelandu i Detroitu, ismijavajući Trumpovu administraciju. Vodeći kampanju u Michiganu za kandidata za američki Senat Abdula El-Sayeda, Obama je glasanje zakazano za 3. studenoga opisao kao "osigurač" koji bi trebao "barem obuzdati neke od ludosti" Trumpova predsjedništva.

"Moramo uključiti taj osigurač i donijeti malo odgovornosti u ovu vladu", rekao je Obama.

Obama, koji je bio predsjednik od 2009. pa sve dok Trump nije započeo svoj prvi mandat 2017. godine, i dalje je jedna od najpopularnijih figura među demokratima. Oni se nadaju da njegovo uključivanje u utrku može podići motivaciju njihovih birača u neizvjesnoj borbi za američki Senat, u kojoj se El-Sayed suočava s republikancem Mikeom Rogersom, bivšim zastupnikom u Kongresu.

Bivši predsjednik udovoljio je okupljenima u Michiganu, oslanjajući se na česte kritike koje demokrati upućuju Trumpu, kao i na spremnost republikanaca da ga slijede.

Foto: Shannon Stapleton

"Nikada nismo vidjeli predsjednika koji tako briljira u čistom profitiranju i bogaćenju na vaš račun", rekao je Obama. "Nikada nismo vidjeli predsjednika koji je toliko usmjeren na prodaju usluga... Čini se da ta stranka danas predstavlja korumpiranu vlast, nesposobnu vlast ili nikakvu vlast."

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Anketa koju su Reuters i Ipsos proveli u kolovozu pokazala je da 63 % Amerikanaca smatra da su predsjednik i njegova obitelj neprimjereno profitirali od kriptovaluta otkako se prošle godine vratio u Bijelu kuću, dok 69 % vjeruje da na njegove političke odluke utječu njegovi privatni poslovni interesi.

Obama je također ismijao tvrdnje administracije o pobjedi protiv Irana. Ustvrdio je da je sukob zapravo dao Iranu veći ekonomski utjecaj jer su njegove prijetnje napadima na brodove u Hormuškom tjesnacu uznemirile izvoznike nafte.

"Iran sada ima pravo veta nad Hormuškim tjesnacom, kojim prolazi nafta kako bi stigla do ostatka svijeta”, kazao je Obama.

Foto: Rebecca Cook

Bivši predsjednik optužio je Trumpovu administraciju i za stavljanje naglaska na posve nevažne stvari, sarkastično nazvavši ministra obrane Petea Hegsetha osobom koja je "laserski usmjerena na ključna pitanja poput linije čeljusti i razine testosterona naših vojnika", dok je preuređenje Bijele kuće nazvao neukusnim.

"Zbog njega Bijela kuća izgleda kao da je Sadam Husein otvorio restoran Cheesecake Factory", rekao je Obama.