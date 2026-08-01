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IZAZVAO I SUDAR

VIDEO OBIJESNA VOŽNJA Uhitili Bugarina (40) koji je kamionom jurio u krivom smjeru na A1!

Piše Antonela Šaponja,
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VIDEO OBIJESNA VOŽNJA Uhitili Bugarina (40) koji je kamionom jurio u krivom smjeru na A1!
Foto: Čitatelj 24sata
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Dolaskom do naplatne postaje Demerje zaustavio je vozilo na prometnoj traci, krenuo unatrag i polukružno se okrenuo. Potom je preko naplatne postaje nastavio voziti autocestom u suprotnom, zabranjenom smjeru

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim državljaninom Bugarske kojeg sumnjiče za obijesnu vožnju u cestovnom prometu. Policija je utvrdila da je u petak, 31. srpnja, oko 8.25 sati upravljao teretnim vozilom Renault bugarskih registracijskih oznaka autocestom A1, na dionici između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerje, u smjeru Zagreba.

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Vožnja u kontra smjeru VIDEO
Vožnja u kontra smjeru | Video: Čitatelj 24sata

Dolaskom do naplatne postaje Demerje zaustavio je vozilo na prometnoj traci, krenuo unatrag i polukružno se okrenuo. Potom je preko naplatne postaje nastavio voziti autocestom u suprotnom, zabranjenom smjeru. Vozači koji su mu dolazili ususret morali su naglo usporavati i mijenjati smjer kretanja kako bi izbjegli sudar.

Južnije od naplatne postaje 40-godišnjak je, pokušavajući izbjeći izravan nalet na vozilo ispred sebe, skrenuo ulijevo te udario u teretni Volkswagen zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak. On je sudar pokušao izbjeći naglim kočenjem.

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Nakon nesreće 40-godišnjak nije razmijenio podatke s drugim vozačem niti je ispunio Europsko izvješće, nego je nastavio voziti zaustavnom trakom u suprotnom smjeru. Zaustavili su ga ophodnja Hrvatskih autocesta i policijski službenici na 13. kilometru autoceste, sjeverno od čvora Donja Zdenčina.

Vozač je zatražio liječničku pomoć, koja mu je pružena u KBC-u Sestre milosrdnice. Utvrđeno je da je lakše ozlijeđen, nakon čega je uhićen. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu te je predan pritvorskom nadzorniku.

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