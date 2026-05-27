VIDEO Obnavlja se katedrala u Sisku, postavili su i kupolu: 'Sada će izgledati još ljepše'

U srijedu su na katedralu Uzvišenja Svetoga Križa u Sisku podigli kupolu. Inače, sisačka katedrala je zaštićeno kulturno dobro i najznačajniji sakralni spomenik tog grada, a radovi na obnovi Sisačke biskupije intenzivno traju. Upravo je podizanje ove kupole jedan od najznačajnijih dijelova obnove. Kako nam priča čitatelj, radovi traju od jutra.

- Bio sam u prolazu i vidio da podižu kupolu na našu katedralu. Dugo se pričalo o tome, mislim da će sad izgledati još ljepše - kaže nam čitatelj.