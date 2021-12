Tjednima unazad je terorizirala stanovnike Markuševca. Ekipa iz Dumovca ju je dva puta vraćala u šumu, ali urbana jazavica bi pronašla put natrag do zagrebačkog kvarta. Jedan od susjeda ju je uočio kako mirno spava u njegovu dvorištu i opet je pozvao azil koji ju je ovaj put odlučio smjestiti u Sklonište za životinje. Primijetili su da mlada jazavica ima edem na glavi.

- Kad smo je primili, plitko je disala i bila je mršavija nego kad smo je prvi put vidjeli. Shvatio sam da je riječ o istoj jedinki kad sam usporedio fotografije - rekao je ravnatelj Zagrebačkog ZOO-a Damir Skok.

POGLEDAJ VIDEO:

Sad jazavica Nikolina uživa u Oporavilištu za divlje životinje.

- Više nije dezorijentirana te se hematom koji je imala povukao. Napravili smo i bris kojim smo eliminirali viruse poput herpesa. Prvi dan nije baš najbolje jela, ali brzo je došla sebi. Sad dva puta dnevno jede prave proteinske obroke - ispričao je dr. med. vet. Jadranko Boras. Na današnjem jelovniku našla su se jaja koja najviše voli, a uz to mačja pašteta sa škampima i granule. Čekaju potpuni oporavak kako bi je uspavali i detaljno pregledali, napravili rendgen i utvrdili starost.

Znatiželjna Nikolina njuškicom sve istražuje, a ljudi se uopće ne boji. Nakon sočnog doručka najviše se voli izvaliti na leđa kako bi lakše probavila silne proteine.

- Iako tako ne izgleda, dosta je mršava za ovo doba godine. Oni inače imaju više kilograma zimi jer se povuku u jazbine i stagniraju. Također postoji mogućnost da se nakon vraćanja u šumu opet zaputi na Markuševec jer su jazavci jako teritorijalne životinje - zaključio je doktor Boras.

Ljudi se ne boji jer je svjesna svoje snage.

- Ipak je to zvijer, ali nije opasna za ljude. U prirodi ima dosta raznoliku prehranu od manjih glodavaca, do lešina i ponekad voća, jazavci vole sve. Najveći prirodni neprijatelj im je čovjek, on je jedini koji ih ugrožava - rekao je veterinar Boras.

Jazavce u prirodi rijetko srećemo jer su noćne životinje. Oni su divlja populacija, pa ih nećemo često vidjeti u urbanim sredinama, ali evo ipak i među njima ima iznimaka kao što je Nikolina koja je prava zagrebačka cura.