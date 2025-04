VIDEO Odvjetnik Koste Kostanjevića: 'On je negirao krivnju, dokazat će nevinost...'

- Dakle, kratko vam mogu reći da se mom branjeniku na teret stavlja počinjenje kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja, za što ja osobno smatram naravno da nema osnove. On je iznio svoju obranu, negirao je krivnju, a uvjeren je da će dokazati svoju nevinost tijekom postupka. Sada slijedi odluka Uskoka hoće li zatražiti određivanje istražnog zatvora ili ne - rekao je Nikica Leskovar, odvjetnik Koste Kostanjevića.

- Mi kao obrana naravno smatramo da za to nema osnova, ne zato što smo mi obrana pa to moramo smatrati, nego doista je tako. Međutim, naravno to je sad primarno u odluci Uskoka, a nakon toga ako predlože, u odluci suda. Dalje od toga vam ne mogu reći - govori.

- Pa čujte, on se dobro drži, nikome sigurno nije ugodno kad se nađe u toj situaciji, ali dobro se drži - zaključuje.

Imate li saznanje jesu li drugi okrivljenici negirali krivnju?

- Ne znam, ne mogu, to morate pitati njihove branjenike. Evo, hvala, to je to - rekao je Nikica Leskovar, odvjetnik Koste Kostanjevića.