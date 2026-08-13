Svim našim vatrogascima želimo što mirniji dan i siguran povratak u postrojbe, objavila je Vatrogasna zajednica PGŽ
GORI KOD ŠKRLJEVA
VIDEO Ogromni požar buknuo i kod Rijeke: 'Na terenu je više od 100 vatrogasaca...'
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Kako je na svojim stranicama objavila Hrvatska vatrogasna zajednica u tijeku je gašenje požara na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Požar je, prema njihovim informacijama, buknuo oko jedan ujutro.
- Na terenu je 101 vatrogasac s 30 vatrogasnih vozila iz 3 javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava - izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
Dodaju i kako je na ovom požaru angažiran i jedan Air Tractor.
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