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GORI KOD ŠKRLJEVA

VIDEO Ogromni požar buknuo i kod Rijeke: 'Na terenu je više od 100 vatrogasaca...'

Piše Luka Safundžić,
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VIDEO Ogromni požar buknuo i kod Rijeke: 'Na terenu je više od 100 vatrogasaca...'
Foto: Facebook
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Svim našim vatrogascima želimo što mirniji dan i siguran povratak u postrojbe, objavila je Vatrogasna zajednica PGŽ

Kako je na svojim stranicama objavila Hrvatska vatrogasna zajednica u tijeku je gašenje požara na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Požar je, prema njihovim informacijama, buknuo oko jedan ujutro. 

- Na terenu je 101 vatrogasac s 30 vatrogasnih vozila iz 3 javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava - izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Dodaju i kako je na ovom požaru angažiran i jedan Air Tractor. 

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