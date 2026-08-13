VIDEO Ogromni požar buknuo i kod Rijeke: 'Na terenu je više od 100 vatrogasaca...'

Kako je na svojim stranicama objavila Hrvatska vatrogasna zajednica u tijeku je gašenje požara na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Požar je, prema njihovim informacijama, buknuo oko jedan ujutro.

- Na terenu je 101 vatrogasac s 30 vatrogasnih vozila iz 3 javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava - izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Dodaju i kako je na ovom požaru angažiran i jedan Air Tractor.