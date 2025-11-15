VIDEO Oluja Claudia nosi kaos i poplave, u Irskoj fenomen koji nisu zabilježili desetljećima

Oluja Claudia donijela je katastrofalne poplave u dijelove Ujedinjenog Kraljevstva, a najteže je pogođen velški grad Monmouth gdje je u noći na subotu proglašeno izvanredno stanje. Rijeka Monnow izlila se iz korita, potopivši domove i poslovne prostore, dok su hitne službe pokrenule masovnu operaciju spašavanja i evakuacije stanovnika usred upozorenja na "opasnost po život".

Pokretanje videa... 01:07 Oluja Claudia | Video: Reuters

Izvanredno stanje u Monmouthu: "Nisam vidio ovako nešto 30 godina"

Vatrogasna i spasilačka služba Južnog Walesa proglasila je izvanredno stanje nakon što su obilne kiše, koje su u nekim područjima donijele mjesečni prosjek padalina u manje od 24 sata, uzrokovale "ozbiljne i raširene poplave". Šokantne slike iz centra Monmoutha prikazuju automobile potopljene pod vodom i poplavljene ulice.

Foto: Ioannis Alexopoulos

"Nisam vidio ovako loše stanje u Monmouthu 20 do 30 godina", izjavio je lokalni vijećnik Martin Newell, koji i sam ima poslovni prostor u gradu. Stanovnike je usred noći probudila nadiruća voda. "U 3:45 ujutro susjed mi je kucao na vrata... vidio sam da voda dolazi, bilo je stvarno loše", ispričao je Mark Stone, koji u gradu živi od 1957. godine i tvrdi da voda nikada nije bila ovako visoka. Agencija Natural Resources Wales izdala je četiri najozbiljnija upozorenja na poplave, ukazujući na "značajan rizik za život i značajne poremećaje u zajednici".

Masovna akcija spašavanja u tijeku

Na terenu je u tijeku opsežna operacija u kojoj sudjeluju vatrogasci, policija, hitna pomoć, Gorska služba spašavanja i Obalna straža. Timovi provode spašavanja, evakuacije i provjere stanja građana, a dio stanovnika smješten je u lokalnu knjižnicu i rekreacijski centar.

Matt Jones, regionalni menadžer vatrogasne službe, apelirao je na javnost: "Ovo je incident velikih razmjera. Molim građane da u potpunosti izbjegavaju područje Monmoutha. Poplave su značajne i moramo držati rute čistima kako bi hitne službe mogle doći do onih kojima smo najpotrebniji." Vlasti su također upozorile građane da ne koriste osobne dronove iznad poplavljenog područja jer ometaju rad spasilačkih timova i ugrožavaju živote. Vlada Walesa zahvalila je svima koji "neumorno rade u užasnim uvjetima" te pozvala građane da provjere stanje svojih ugroženih susjeda.

Foto: Cathal McNaughton

Rekordne padaline i kaos diljem UK-a i Irske

Oluja Claudia, koju je imenovala španjolska meteorološka služba, donijela je ekstremne količine kiše diljem zemlje. U samostanu Mount St Bernard Abbey u Leicestershireu zabilježeno je čak 96 mm kiše od petka ujutro, što je 43% više od mjesečnog prosjeka za studeni u samo 36 sati. Kaos se proširio i na Irsku, gdje su tisuće domova i tvrtki ostale bez električne energije. U okolici Dublina zabilježen je i neobičan fenomen – vjetar je na obalu nanio ogromne količine morske pjene.

Diljem Engleske i Walesa na snazi je više od 100 upozorenja na poplave, a promet je u značajnom prekidu, s otkazanim željezničkim linijama i otežanim uvjetima na cestama. National Rail savjetovao je putnicima da provjere stanje prije putovanja.

Nakon potopa stiže arktička hladnoća

Iako se najgore padaline smiruju, meteorolozi upozoravaju na drastičnu promjenu vremena. Već od nedjelje očekuje se prodor arktičkog zraka sa sjevera, što će donijeti osjetno zahlađenje.

"Mislim da će ljudi zaista primijetiti hladnoću u nedjelju. Vrijeme će biti manje olujno i vedrije, ali osjetno hladnije", izjavila je meteorologinja Honor Criswick iz Met Officea. Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) izdala je upozorenje na hladnoću za sjevernu Englesku i Midlands, koje stupa na snagu u ponedjeljak i traje do petka, uz mogućnost mraza, susnježice pa čak i snijega na višim nadmorskim visinama.