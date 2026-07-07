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OSAM MRTVIH

VIDEO Olujni tornado prevrtao aute i 'čupao' krovove s kuća u Kini. Pogledajte snimku strave

KINA, HUBEI - Najmanje osam ljudi poginulo je, a jedna se osoba vodi kao nestala nakon što su dva tornada pogodila kinesku pokrajinu Hubei. Vjetar je dosezao brzinu od 149 km/h, prevrtao automobile i čupao krovove s kuća. Snažno nevrijeme u ponedjeljak navečer zahvatilo je nekoliko gradova, među njima Ezhou, Huangshi i Huanggang. Tornada su u toj pokrajini vrlo rijetka, a posljednji je zabilježen 2021. godine. Snimke svjedoka prikazuju tornado kako prolazi kroz grad Ezhou, ostavljajući iza sebe veliku materijalnu štetu.

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Tornado prošao kroz kineski grad Ezhou, usmrtio 5 osoba VIDEO
Tornado prošao kroz kineski grad Ezhou, usmrtio 5 osoba | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna odluka Fife na SP-u. Trump: 'Zvao sam Infantina'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Skandal na SP-u: Trump priznao da je zvao Infantina zbog crvenog kartona. Mladić (19) iz Ploča priznao sve, zbog lažnih dojava o bombi ide u zatvor. Šef šibenskog suda traži razrješenje nakon ubojstva u Drnišu. Matija Vrdoljaak dobio 11 mjeseci rada za opće dobro, u zadnji tren promijenili optužnicu...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna odluka Fife na SP-u. Trump: 'Zvao sam Infantina' VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna odluka Fife na SP-u. Trump: 'Zvao sam Infantina' | Video: 24sata Video
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Ma je l' to...? 'Dao je pun gas u svom Ferrariju u moru...'

PELJEŠAC - Bilo je smiješno vidjeti ga. Prvi put ga vidimo, rekao nam je čitatelj koji je snimio žarko crveni jetski u obliku Ferrarija kod Pelješca. "Dao je pun gas, ljudi su ga slikali i snimali. Nevjerojatno", dodao je naš čitatelj.

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'Ferrari' na moru VIDEO
'Ferrari' na moru | Video: čitatelj/24sata
PROCURILA SNIMKA

VIDEO Livaja odrađuje Garcijinu kaznu dok hajdukovci treniraju

SPLIT - Na treningu Hajduka se u nedjelju nakon osam dana pojavio Marko Livaja. Nakon sastanka s vodstvom kluba kapetan je pristao odraditi trkački trening kao kaznu za kršenje disciplinskog pravilnika na pripremama na Bledu, kasno druženje sa suigračima nakon pobjede "vatrenih" nad Ganom. Dok je on nizao krugove, momčad se s loptom pripremala za prvu utakmicu sezone protiv Žiline u četvrtak.

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Livaja odradio kaznu u Hajduku VIDEO
Livaja odradio kaznu u Hajduku | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Izašao i zatvora i upucao dvojac u Čakovcu. 'Ne prilazite mu...'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš:Međimurska policija objavila je fotografiju muškarca za kojim traga zbog sumnje da je u Čakovcu u noći na subotu pucao u dvoje ljudi i teško ih ozlijedio. Poziva građane da joj dojave informacije o njemu, ali i upozorava da se osumnjičenome ne približavaju. Osumnjičeni je nedavno izašao iz zatvora u BiH, u kojem je bio jer je osuđen zbog dilanja i proizvodnje marihuane. Nakon pucnjave u centru Čakovca nestao je i policija traga za njim. Na Thompsonovom koncertu u Zaprešiću policija je privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dojčić očekuje da će njegova stranka koalicijski sporazum s Možemo potpisati u listopadu

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
UZNEMIRUJUĆE

VIDEO Uginuli dupin doplutao do obale u Istri: 'Pretužno..'

ISTRA - Uginuli dupin doplutao je do obale Peroja. Zvali smo 112. Čekamo da dođe netko, kazao nam je čitatelj koji je snimio tužnu scenu u Istri. Rekao nam je kako su građani vidjeli da mu se nešto nalazi u ustima. "Tužno, bas je bio lijep i velik dupin", rekao nam je čitatelj te dodao kako su se građani skupili oko dupina te ga počeli fotografirati.

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Dupin doplutao do obale Peroja VIDEO
Dupin doplutao do obale Peroja | Video: Čitatelj 24sata

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